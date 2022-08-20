Специалист по пищевому поведению: какие привычки помогут похудеть

Важно обуздать свой эмоциональный голод, заявила Евгения Котомцева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Такие полезные привычки, как регулярное питание и бытовая активность, способствуют снижению веса. Сила воли совершенно ни при чем. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева.

«Успех в похудении зависит не от силы воли, как думает большинство худеющих, а от привычек, которые ведут к снижению веса. Чтобы похудеть, нужно есть. Регулярно, каждые три-три с половиной часа, разнообразно, вкусно, медленно, осознанно, сидя за столом. Чтобы похудеть, нужно двигаться. Не просто ходить в зал два-три раза в неделю, а постепенно увеличивать свою бытовую активность», — сказала Евгения Котомцева.

Она отметила, что нужно различать физический и эмоциональный голод, чтобы похудеть. «Важно не доводить себя до состояния „голоден как волк“ и поесть, так как потом будет сложно остановиться. Это физический голод. Он живет в желудке. При эмоциональном голоде нужно удовлетворять свои потребности без помощи еды. Скучно — развлечь себя. Устал — отдохнуть. Нервничаешь — успокоиться. Еда в ответ на эмоции служит обезболивающим средством: поел — и уже чувствуешь себя лучше. Но она не способна решить наши проблемы, а лишь дает отсрочку. Чем чаще прибегаешь к такой еде, тем больше лишних килограммов», — сообщила психолог.

Ранее врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова заявила о пользе авокадо для худеющих. В нем содержится большое количество насыщенных и ненасыщенных жиров, которые в сочетании с любыми овощами, фруктами или другими продуктами дают чувство длительного насыщения.