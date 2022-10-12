Мобилизованный из свердловского города погиб во время спецоперации на Украине

Мобилизованный житель Краснотурьинска Евгений Бизяев погиб в ходе спецоперации на Украине. Факт гибели подтвердили в военном комиссариате городов Краснотурьинск и Карпинск Свердловской области и жена молодого человека Алина Бизяева.
«10.10.2022 года погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины Бизяев Евгений Валерьевич, наш любимый, добрый, отзывчивый, наш самый лучший и единственный, наш родной папочка, муж, сын, братик, наш самый лучший и преданный на свете друг», — написала девушка на своей странице «ВКонтакте».
В военкомате Краснотурьинска также заявили, что информация о погибшем Бизяеве соответствует действительности. «Факт подтвержден», — коротко прокомментировали представители военной структуры.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что Евгений Бизяев погиб, однако мама военнослужащего опровергала эту информацию. В военкомате женщине сообщили, что сын живой, но раненый. Мужчина принимал участие в спецоперация на Украине в качестве мобилизованного. СВО началась 24 февраля и ее целью является спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.
Фото: личная страница Алины Бизяевой
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Мобилизованный житель Краснотурьинска Евгений Бизяев погиб в ходе спецоперации на Украине. Факт гибели подтвердили в военном комиссариате городов Краснотурьинск и Карпинск Свердловской области и жена молодого человека Алина Бизяева. «10.10.2022 года погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины Бизяев Евгений Валерьевич, наш любимый, добрый, отзывчивый, наш самый лучший и единственный, наш родной папочка, муж, сын, братик, наш самый лучший и преданный на свете друг», — написала девушка на своей странице «ВКонтакте». В военкомате Краснотурьинска также заявили, что информация о погибшем Бизяеве соответствует действительности. «Факт подтвержден», — коротко прокомментировали представители военной структуры. Ранее в социальных сетях появилась информация, что Евгений Бизяев погиб, однако мама военнослужащего опровергала эту информацию. В военкомате женщине сообщили, что сын живой, но раненый. Мужчина принимал участие в спецоперация на Украине в качестве мобилизованного. СВО началась 24 февраля и ее целью является спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.