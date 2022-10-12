В Перми ищут специалистов на производство автоматов Калашникова

Ижевский концерн «Калашников» предлагает пермякам работу на военном производстве

13 октября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Пермякам предлагают работу на производстве легендарного стрелкового оружия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ижевский оборонный концерн «Калашников», совладельцем которого является госкорпорация «Ростех», ищет в Перми сотрудников на производство оружия и боеприпасов. Объявления с подробным описанием вакансий предприятие опубликовало на сайте Headhunter. «Ищем квалифицированных специалистов в департамент главного технолога. Данное подразделение занимается технологической подготовкой и сопровождением производства при изготовлении стрелкового оружия, боеприпасов и специального вооружения. В департаменте успешно внедряют IT-технологии, передовые методы обработки материалов», — говорится в объявлениях. На военное производство предприятие готово принять ведущего инженера-технолога термической обработки, инженера-технолога механической обработки, инженера-программиста станков с ЧПУ, а также инженера-конструктора по проектированию режущего инструмента. Обязательным при трудоустройстве условием является наличие высшего технического образования по специальности «машиностроение». Место работы — город Ижевск, иногородним обещают компенсацию аренды жилья. Акционерное общество «Концерн «Калашников» является российским предприятием по производству боевого, охотничьего и стрелкового оружия, а также военных лодок, катеров и высокоточного артиллерийского вооружения. В линейке продукции холдинга — модифицированный автомат AKM, ручной пулемет РПК-16, снайперская винтовка СВД, скоростная десантно-штурмовая лодка БК-10 и артиллерийский комплекс «Краснополь». Три четверти акций концерна принадлежат частным инвесторам, одна четверть — госкорпорации «Ростех». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми о расширении штата объявил военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие, которое производит «Смерчи» и «Грады», разместило на сайте Headhunter десятки новых вакансий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ижевский оборонный концерн «Калашников», совладельцем которого является госкорпорация «Ростех», ищет в Перми сотрудников на производство оружия и боеприпасов. Объявления с подробным описанием вакансий предприятие опубликовало на сайте Headhunter. «Ищем квалифицированных специалистов в департамент главного технолога. Данное подразделение занимается технологической подготовкой и сопровождением производства при изготовлении стрелкового оружия, боеприпасов и специального вооружения. В департаменте успешно внедряют IT-технологии, передовые методы обработки материалов», — говорится в объявлениях. На военное производство предприятие готово принять ведущего инженера-технолога термической обработки, инженера-технолога механической обработки, инженера-программиста станков с ЧПУ, а также инженера-конструктора по проектированию режущего инструмента. Обязательным при трудоустройстве условием является наличие высшего технического образования по специальности «машиностроение». Место работы — город Ижевск, иногородним обещают компенсацию аренды жилья. Акционерное общество «Концерн «Калашников» является российским предприятием по производству боевого, охотничьего и стрелкового оружия, а также военных лодок, катеров и высокоточного артиллерийского вооружения. В линейке продукции холдинга — модифицированный автомат AKM, ручной пулемет РПК-16, снайперская винтовка СВД, скоростная десантно-штурмовая лодка БК-10 и артиллерийский комплекс «Краснополь». Три четверти акций концерна принадлежат частным инвесторам, одна четверть — госкорпорации «Ростех». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми о расширении штата объявил военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы». Предприятие, которое производит «Смерчи» и «Грады», разместило на сайте Headhunter десятки новых вакансий.