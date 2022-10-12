Свердловский депутат Госдумы отправил в Донбасс ценный груз. Фото

13 октября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Бидонько, в гуманитарной партии — тысяча аптечек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько («Единая Россия») отправил в Донбасс большую партию тактических аптечек для военных — тысячу штук. Об этом URA.RU рассказал сам политик. «Важно, чтобы наши бойцы, выполняющие задачи в рамках спецоперации, вернулись живыми и здоровыми, — объяснил Бидонько. — Надеюсь, медицинские наборы, в которых есть все необходимое, помогут им в трудных ситуациях». Каждая аптечка включает в себя израильскую повязку, жгут, тактические ножницы, одеяло гипотермии, газовый компресс, эластичный бинт, два бандажа, две пары нитриловых перчаток, батикон, пластырь, две стерильные повязки на глаза, окклюзионную повязку. Есть даже ротовые дыхательные пути. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В рекомендациях, которыми делятся опытные военные и сами мобилизованные, аптечки как раз стоят на первых местах. Фото предоставлено Сергеем Бидонько Фото предоставлено Сергеем Бидонько Фото предоставлено Сергеем Бидонько Фото предоставлено Сергеем Бидонько

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько («Единая Россия») отправил в Донбасс большую партию тактических аптечек для военных — тысячу штук. Об этом URA.RU рассказал сам политик. «Важно, чтобы наши бойцы, выполняющие задачи в рамках спецоперации, вернулись живыми и здоровыми, — объяснил Бидонько. — Надеюсь, медицинские наборы, в которых есть все необходимое, помогут им в трудных ситуациях». Каждая аптечка включает в себя израильскую повязку, жгут, тактические ножницы, одеяло гипотермии, газовый компресс, эластичный бинт, два бандажа, две пары нитриловых перчаток, батикон, пластырь, две стерильные повязки на глаза, окклюзионную повязку. Есть даже ротовые дыхательные пути. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В рекомендациях, которыми делятся опытные военные и сами мобилизованные, аптечки как раз стоят на первых местах.