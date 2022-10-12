В свердловском главке МВД устроят проверку из-за утечки секретных данных

13 октября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Руководство свердловской полиции найдет виновного в возможной утечке данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ГУ МВД по Свердловской области начнут служебную проверку из-за возможной утечки информации о задержанном ФСБ жителе Нижнего Тагила, который готовил взрыв в городском военкомате. Предположительно, распространить секретные данные могли полицейские с доступом к служебной информации, сообщил URA.RU осведомленный источник. Новость по теме ФСБ рассекретила кадры задержания мужчины, готовившего теракт в тагильском военкомате «Неизвестные сотрудники полиции, имеющие доступ к служебным данными, слили в СМИ информацию про задержание, хотя она имела ограничительную пометку „Для служебного использования“ и не могла раскрываться до окончания следственных действий. Вероятно, к этому причастны сотрудники главка. Руководство проведет служебную проверку и найдет виновного. Они обязательно за это ответят — и не только погонами», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что утечка секретной информации может привести к новым преступлениям, которые силовики не успеют предотвратить. В частности, информацию о задержании могли получить подельники задержанного, которые успеют скрыться и сорвут планы правоохранителей. Кроме этого, информацию могли получить представители зарубежных спецслужб и использовать ее в преступных целях. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию. Информация о задержании появилась в СМИ и соцсетях утром 12 октября. Позднее данные подтвердили в региональном УФСБ, которое опубликовало кадры, как силовики в штатском скручивают подозреваемого и доставляют на опрос.

В ГУ МВД по Свердловской области начнут служебную проверку из-за возможной утечки информации о задержанном ФСБ жителе Нижнего Тагила, который готовил взрыв в городском военкомате. Предположительно, распространить секретные данные могли полицейские с доступом к служебной информации, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Неизвестные сотрудники полиции, имеющие доступ к служебным данными, слили в СМИ информацию про задержание, хотя она имела ограничительную пометку „Для служебного использования“ и не могла раскрываться до окончания следственных действий. Вероятно, к этому причастны сотрудники главка. Руководство проведет служебную проверку и найдет виновного. Они обязательно за это ответят — и не только погонами», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что утечка секретной информации может привести к новым преступлениям, которые силовики не успеют предотвратить. В частности, информацию о задержании могли получить подельники задержанного, которые успеют скрыться и сорвут планы правоохранителей. Кроме этого, информацию могли получить представители зарубежных спецслужб и использовать ее в преступных целях. URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию. Информация о задержании появилась в СМИ и соцсетях утром 12 октября. Позднее данные подтвердили в региональном УФСБ, которое опубликовало кадры, как силовики в штатском скручивают подозреваемого и доставляют на опрос.