Эндокринолог Поляков заявил об опасности куриных яиц

Эндокринолог Поляков: яйца могут вызывать аутоиммунные заболевания и синдром хронической усталости

14 октября 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

До 50% населения страдают от аллергии на яйца, сказал Антон Поляков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Куриные яйца могут вызывать нетипичные аллергические реакции, такие как аутоиммунные заболевания или синдром хронической усталости. Также они способны повысить риск заболеваний сердца. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Существует довольно распространенная пищевая аллергия. У кого-то на белок, у кого-то желток, у кого-то на пленку, которая находится между яйцом и скорлупой. От 20 до 50% населения по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца. Она не всегда проявляется в виде высыпания или отека тканей. Это может быть в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, нарушения эмоционального состояния и ряда других симптомов», — сказал Антон Поляков. Содержащийся в яйцах лецитин может не только принести пользу, но и навредить. «Это строительный материал, содержащий холин — витаминоподобное вещество, необходимое для работы головного мозга и печени. Также это различные фосфолипиды, которые нужны для построения клеточных мембран. При нарушении микробного баланса кишечника некоторые не очень полезные бактерии могут метаболизировать лецитин в ТМАО (триметиламиноксид). Это вещество, которое повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. В таком случае яиц лучше избегать. Но бывает, что человеку подходят перепелиные и гусиные яйца», — подытожил эндокринолог.

Куриные яйца могут вызывать нетипичные аллергические реакции, такие как аутоиммунные заболевания или синдром хронической усталости. Также они способны повысить риск заболеваний сердца. Об этом в беседе с URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Существует довольно распространенная пищевая аллергия. У кого-то на белок, у кого-то желток, у кого-то на пленку, которая находится между яйцом и скорлупой. От 20 до 50% населения по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца. Она не всегда проявляется в виде высыпания или отека тканей. Это может быть в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, нарушения эмоционального состояния и ряда других симптомов», — сказал Антон Поляков. Содержащийся в яйцах лецитин может не только принести пользу, но и навредить. «Это строительный материал, содержащий холин — витаминоподобное вещество, необходимое для работы головного мозга и печени. Также это различные фосфолипиды, которые нужны для построения клеточных мембран. При нарушении микробного баланса кишечника некоторые не очень полезные бактерии могут метаболизировать лецитин в ТМАО (триметиламиноксид). Это вещество, которое повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. В таком случае яиц лучше избегать. Но бывает, что человеку подходят перепелиные и гусиные яйца», — подытожил эндокринолог.