В курганском военкомате рассказали о списках медработников для мобилизации

Курганских медработников пока не планируют массово мобилизовать

14 октября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганским врачам не планируют массово рассылать повестки по мобилизации Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудники военкоматов Курганской области не получали приказа заняться формированием списков медработников, которых отправят в военные части в рамках частичной мобилизации. В первую очередь в подобные списки могут попасть хирурги и терапевты. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Несмотря на то, что практически все медицинские работники являются военнообязанными, никого из них целенаправленно не мобилизовали», — пояснили в военкомате. Списки медиков для пополнения санитарных частей не составлялись, массовой рассылки повесток медработникам не было. При этом в военкомате предположили, что в случае необходимости первыми будут мобилизовать терапевтов и хирургов. Однако никаких указаний на этот счет от руководства не поступало. Повестки, которые могли получить работники курганских медицинских учреждений, выписывались как для обычных граждан, состоящих на военном учете. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области проходит рассылка повесток. Сотрудники военкоматов пояснили, что работа по рассылке извещений связана как с частичной мобилизацией, так и с предстоящим призывом.

Сотрудники военкоматов Курганской области не получали приказа заняться формированием списков медработников, которых отправят в военные части в рамках частичной мобилизации. В первую очередь в подобные списки могут попасть хирурги и терапевты. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Несмотря на то, что практически все медицинские работники являются военнообязанными, никого из них целенаправленно не мобилизовали», — пояснили в военкомате. Списки медиков для пополнения санитарных частей не составлялись, массовой рассылки повесток медработникам не было. При этом в военкомате предположили, что в случае необходимости первыми будут мобилизовать терапевтов и хирургов. Однако никаких указаний на этот счет от руководства не поступало. Повестки, которые могли получить работники курганских медицинских учреждений, выписывались как для обычных граждан, состоящих на военном учете. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области проходит рассылка повесток. Сотрудники военкоматов пояснили, что работа по рассылке извещений связана как с частичной мобилизацией, так и с предстоящим призывом.