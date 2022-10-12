В Екатеринбурге откроют четырехэтажный магазин игрушек в премиальном ТЦ города

В ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге вместо элитных бутиков откроют детский магазин

13 октября 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Реконструкции подвергнется лишь первая очередь «Покровского пассажа» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В екатеринбургском торговом центре «Покровский пассаж» реконструируют первую очередь: на месте магазинов с премиальной одеждой появится четырехэтажный магазин игрушек «Большой детский». Перезапуск ТЦ намечен на начало 2023 года. Об этом сообщил директор «Покровского пассажа» Андрей Мазурков. «Это будет самый большой на Урале детский магазин игрушек со всеми мировыми брендами, которые существуют на рынке. Три этажа будут полностью посвящены игрушкам: Barbie, Marvel, „Гарри Поттер“, „Звездные войны“, „Трансформеры“, Enchantimals, LOL и другие», — рассказал он «Коммерсанту-Урал». Также один из этажей посвятят будущим мама. Здесь они смогут выбрать кроватки, коляски, послеродовые товары. Общая площадь детского магазина составит две тысячи квадратных метров. Помимо товаров, которые будут завозиться по параллельному импорту из Китая и Америки, в ТЦ появятся развлекательные зоны, кондитерская и итальянский ресторан на 70 посадочных мест. Кроме этого, фасад здания реконструируют, а также проведут ребрендинг ТЦ и сменят его название. Мазурков считает, что открытие крупного детского магазина — это хорошая возможность занять пока еще свободную нишу в Екатеринбурге. По его словам, магазины игрушек сейчас представлены в основном небольшими компаниями и плохо раскрывают тему ниши. «Например, „Детский мир“ — там неплохая товарная матрица, но отсутствует дизайн и сервис, а для детей все-таки важно как все выглядит, чтобы складывался ассоциативный ряд, чтобы была атмосфера», — подчеркнул директор «Покровского пассажа». Ранее URA.RU рассказывало об изменениях в другом торговом центре. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов выкупил ТЦ «Аида» в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Позже торговая площадка подверглась ребрендингу: ТЦ частично перепрофилировался в экомолл и сменил название на «Апельсин».

В екатеринбургском торговом центре «Покровский пассаж» реконструируют первую очередь: на месте магазинов с премиальной одеждой появится четырехэтажный магазин игрушек «Большой детский». Перезапуск ТЦ намечен на начало 2023 года. Об этом сообщил директор «Покровского пассажа» Андрей Мазурков. «Это будет самый большой на Урале детский магазин игрушек со всеми мировыми брендами, которые существуют на рынке. Три этажа будут полностью посвящены игрушкам: Barbie, Marvel, „Гарри Поттер“, „Звездные войны“, „Трансформеры“, Enchantimals, LOL и другие», — рассказал он «Коммерсанту-Урал». Также один из этажей посвятят будущим мама. Здесь они смогут выбрать кроватки, коляски, послеродовые товары. Общая площадь детского магазина составит две тысячи квадратных метров. Помимо товаров, которые будут завозиться по параллельному импорту из Китая и Америки, в ТЦ появятся развлекательные зоны, кондитерская и итальянский ресторан на 70 посадочных мест. Кроме этого, фасад здания реконструируют, а также проведут ребрендинг ТЦ и сменят его название. Мазурков считает, что открытие крупного детского магазина — это хорошая возможность занять пока еще свободную нишу в Екатеринбурге. По его словам, магазины игрушек сейчас представлены в основном небольшими компаниями и плохо раскрывают тему ниши. «Например, „Детский мир“ — там неплохая товарная матрица, но отсутствует дизайн и сервис, а для детей все-таки важно как все выглядит, чтобы складывался ассоциативный ряд, чтобы была атмосфера», — подчеркнул директор «Покровского пассажа». Ранее URA.RU рассказывало об изменениях в другом торговом центре. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов выкупил ТЦ «Аида» в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга. Позже торговая площадка подверглась ребрендингу: ТЦ частично перепрофилировался в экомолл и сменил название на «Апельсин».