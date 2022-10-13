Австрийский депутат: антироссийские санкции нанесли смертельный удар экономике ЕС

13 октября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

По словам Хуберта Фукса, антироссийские санкции нанесли удар по экономике Европы, спровоцировав энергокризис Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции в отношении России спровоцировали энергетический кризис в Европе, тем самым страны ЕС нанесли смертельный удар самим себе. Об этом сообщает депутат от фракции оппозиционной правой Свободной австрийской партии (FPÖ) Хуберт Фукс. «Политика неразумных санкций <…> не повлияла на конфликт, но вызвала энергетический кризис, который сильно подпитал инфляцию и вместе с тем разрушил процветание и экономику Австрии. Санкции стали смертельным ударом для экономики Австрии и Европы и угрожают нашему социальному миру», — пояснил он в ходе дебатов по вопросу о проекте бюджета на 2023 год, представленном австрийским правительством. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что политика санкций против РФ носит «антиавстрийский характер». Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о проблемах с приемом беженцев из-за украинцев — страна приняла более 85 тысяч жителей Украины, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, около двух тысяч человек выступили за отмену санкций против России в Вене, пишет RT. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.

Санкции в отношении России спровоцировали энергетический кризис в Европе, тем самым страны ЕС нанесли смертельный удар самим себе. Об этом сообщает депутат от фракции оппозиционной правой Свободной австрийской партии (FPÖ) Хуберт Фукс. «Политика неразумных санкций <…> не повлияла на конфликт, но вызвала энергетический кризис, который сильно подпитал инфляцию и вместе с тем разрушил процветание и экономику Австрии. Санкции стали смертельным ударом для экономики Австрии и Европы и угрожают нашему социальному миру», — пояснил он в ходе дебатов по вопросу о проекте бюджета на 2023 год, представленном австрийским правительством. Его слова приводит РИА «Новости». Он отметил, что политика санкций против РФ носит «антиавстрийский характер». Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о проблемах с приемом беженцев из-за украинцев — страна приняла более 85 тысяч жителей Украины, пишет «Федеральное агентство новостей». Кроме того, около двух тысяч человек выступили за отмену санкций против России в Вене, пишет RT. Санкции против РФ начали вводить США и страны Запада после начала специальной операции 24 февраля. Но, ограничив нефтяные и газовые поставки из РФ в Европу, страны ЕС столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.