ВСУ разбомбили таможенный пункт в Белгородской области

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Из-за обстрела пункт пропуска прекратил свою работу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина обстреляла таможенный пункт пропуска в Белгородской области, разрушив его. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Он практически перестал существовать», — написал он в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пограничный переход также потерпел «значительные разрушения». В результате удара пострадавших и жертв нет.

За 13 октября это уже третий обстрел ВСУ территории Белгородской области. Днем ВСУ обстреливали сам Белгород, сработала система ПВО, однако обломок снаряда попал в жилой дом. Затем Украина ударила по селу Красное, разрушив территорию школы.

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Украина обстреляла таможенный пункт пропуска в Белгородской области, разрушив его. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Он практически перестал существовать», — написал он в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что пограничный переход также потерпел «значительные разрушения». В результате удара пострадавших и жертв нет. За 13 октября это уже третий обстрел ВСУ территории Белгородской области. Днем ВСУ обстреливали сам Белгород, сработала система ПВО, однако обломок снаряда попал в жилой дом. Затем Украина ударила по селу Красное, разрушив территорию школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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