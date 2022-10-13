ВСУ разбомбили таможенный пункт в Белгородской области

Из-за обстрела пункт пропуска прекратил свою работу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина обстреляла таможенный пункт пропуска в Белгородской области, разрушив его. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино. Он практически перестал существовать», — написал он в своем telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пограничный переход также потерпел «значительные разрушения». В результате удара пострадавших и жертв нет.
За 13 октября это уже третий обстрел ВСУ территории Белгородской области. Днем ВСУ обстреливали сам Белгород, сработала система ПВО, однако обломок снаряда попал в жилой дом. Затем Украина ударила по селу Красное, разрушив территорию школы.
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