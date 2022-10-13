ВСУ продолжили обстрелы территории России

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село в Белгородской области
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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, класс, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, школа, разрушения, обстрел, сво, специальная военная операция
Снаряд разрушил территорию школы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После обстрела Белгорода ВСУ ударили также по селу Красное (Белгородская область). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа. Есть разрушения на территории школы», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород. Снаряд попал в жилой дом, сработала система ПВО. На данный момент нет информации о пострадавших и погибших.

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После обстрела Белгорода ВСУ ударили также по селу Красное (Белгородская область). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа. Есть разрушения на территории школы», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее ВСУ обстреляли Белгород. Снаряд попал в жилой дом, сработала система ПВО. На данный момент нет информации о пострадавших и погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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