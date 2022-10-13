ВСУ продолжили обстрелы территории России

Снаряд разрушил территорию школы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После обстрела Белгорода ВСУ ударили также по селу Красное (Белгородская область). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли село Красное Шебекинского городского округа. Есть разрушения на территории школы», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород. Снаряд попал в жилой дом, сработала система ПВО. На данный момент нет информации о пострадавших и погибших.
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