В Пермском крае продолжится отправка мобилизованных

По словам Александра Коковина, отправка резервистов проходит «дозировано» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермский край продолжит отправку мобилизованных в учебные центры. Об этом рассказал военный комиссар края Александр Коковин, отвечая на вопросы жителей. Прямая трансляция эфира велась в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Коковин отметил, что часть граждан, прибывших из территорий Пермского края для отправки в учебные центры, пришлось вернуть домой.

«Да, было такое, что граждан некоторых мы вернули [домой]. План установлен на каждый субъект, мы его потихоньку выполняем. Сейчас определенное количество людей уехало, в учебных центрах пройдет боевое слаживание, и мы будем дальше отправлять людей», — сказал Коковин.

Также военком Прикамья прокомментировал информацию о выполнении регионом плана по мобилизации. «Можно сказать так: мы будем дозировано отправлять [граждан]. Первую часть [резервистов] мы отправили, это и является 100-процентным выполнением плана. Будем дальше работать в этом вопросе», — пояснил Коковин. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в учебные центры отправлено 100% резервистов, которые планировались к призыву в первом этапе.