В Челябинске дожди сменятся мокрым снегом

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В Челябинске ожидается ухудшение погоды Фото:

В Челябинске проливные дожди с понижением среднесуточной температуры сменятся мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».

«С 18 по 20 октября в Челябинске ожидаются сильные дожди. К 21 октября с понижением суточной температуры начнется мокрый снег», — говорится на сайте метеослужбы.

Синоптики сообщают, что с 21 октября дневные температуры не поднимутся выше 4-6 градусов тепла, ночные опустятся до двух градусов мороза.

Ранее синоптики предупреждали о дождях, которые придут в регион в ночь на пятницу, 14 октября, и продолжатся на следующей неделе.

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В Челябинске проливные дожди с понижением среднесуточной температуры сменятся мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «С 18 по 20 октября в Челябинске ожидаются сильные дожди. К 21 октября с понижением суточной температуры начнется мокрый снег», — говорится на сайте метеослужбы. Синоптики сообщают, что с 21 октября дневные температуры не поднимутся выше 4-6 градусов тепла, ночные опустятся до двух градусов мороза. Ранее синоптики предупреждали о дождях, которые придут в регион в ночь на пятницу, 14 октября, и продолжатся на следующей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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