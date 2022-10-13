В Челябинске дожди сменятся мокрым снегом

13 октября 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

В Челябинске ожидается ухудшение погоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске проливные дожди с понижением среднесуточной температуры сменятся мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «С 18 по 20 октября в Челябинске ожидаются сильные дожди. К 21 октября с понижением суточной температуры начнется мокрый снег», — говорится на сайте метеослужбы. Синоптики сообщают, что с 21 октября дневные температуры не поднимутся выше 4-6 градусов тепла, ночные опустятся до двух градусов мороза. Ранее синоптики предупреждали о дождях, которые придут в регион в ночь на пятницу, 14 октября, и продолжатся на следующей неделе.

В Челябинске проливные дожди с понижением среднесуточной температуры сменятся мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте «Гисметео». «С 18 по 20 октября в Челябинске ожидаются сильные дожди. К 21 октября с понижением суточной температуры начнется мокрый снег», — говорится на сайте метеослужбы. Синоптики сообщают, что с 21 октября дневные температуры не поднимутся выше 4-6 градусов тепла, ночные опустятся до двух градусов мороза. Ранее синоптики предупреждали о дождях, которые придут в регион в ночь на пятницу, 14 октября, и продолжатся на следующей неделе.