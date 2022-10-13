В Челябинске дожди сменятся мокрым снегом

В Челябинске ожидается ухудшение погоды
В Челябинске проливные дожди с понижением среднесуточной температуры сменятся мокрым снегом. Об этом сообщается на сайте «Гисметео».
«С 18 по 20 октября в Челябинске ожидаются сильные дожди. К 21 октября с понижением суточной температуры начнется мокрый снег», — говорится на сайте метеослужбы.
Синоптики сообщают, что с 21 октября дневные температуры не поднимутся выше 4-6 градусов тепла, ночные опустятся до двух градусов мороза.
Ранее синоптики предупреждали о дождях, которые придут в регион в ночь на пятницу, 14 октября, и продолжатся на следующей неделе.
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