13 октября 2022

Киев заставляет Европу принимать новые санкции против России

МИД Украины: европейцев приходится заставлять принимать новые санкции против РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
В Киеве признали, что заставляют европейцев принимать новые санкции против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что европейцев приходится заставлять принимать новые санкции против России. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола.

«Я думаю, что при нынешних, уже обещанных нам деньгах от США, от ЕС… и от ряда стран ЕС, до конца года мы более-менее продержимся», — сказал Кулеба. Он отметил, что в Европе наблюдается усталость от антироссийских санкций, поэтому европейцев «нужно заставлять». Видео об этом доступно для просмотра на канале российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) в Telegram.

В мае пранкеры вывели на откровенный разговор бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Дипломат подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории республики.

США, ЕС и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в отношении РФ начали вводить санкции, которые привели к газовому кризису в Европе.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что европейцев приходится заставлять принимать новые санкции против России. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола. «Я думаю, что при нынешних, уже обещанных нам деньгах от США, от ЕС… и от ряда стран ЕС, до конца года мы более-менее продержимся», — сказал Кулеба. Он отметил, что в Европе наблюдается усталость от антироссийских санкций, поэтому европейцев «нужно заставлять». Видео об этом доступно для просмотра на канале российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) в Telegram. В мае пранкеры вывели на откровенный разговор бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Дипломат подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории республики. США, ЕС и западные страны оказывают финансовую и военную помощь Украине после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, заявлял президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в отношении РФ начали вводить санкции, которые привели к газовому кризису в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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