Пранкеры Вован и Лексус разыграли Буша-младшего

17 мая 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Вован и Лексус поговорили с Джорджем Бушем-младшим о вступлении Украины в НАТО Фото: Анна Майорова © URA.RU Украина нужна в качестве члена Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший президент США Джордж Буш-младший, которого разыграли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). «Я хочу видеть Украину в НАТО. Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент РФ Владимир] Путин резко изменился», — отметил он в беседе с пранкерами. Опубликованный ролик содержит в себе несколько заявлений американского экс-президента. В том числе они касаются геополитической ситуации пишет Nation News. Вован и Лексус анонсировали показ ролика беседы с экс-президентом США 19 мая. Полную версию покажут на просветительском марафоне «Новые горизонты», уточняет Life . Российские пранкеры ранее аналогичным образом — с помощью нейросети — разыграли еще одного высокопоставленного политика. Они поговорили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о ядерном оружии. В беседе тот сообщил, что разрешает его использование Украине. Он также заметил, что Британия всегда желала включения Украины в НАТО. После этого в Британии разразился политический скандал. Минобороны Великобритании посчитало розыгрыш угрозой национальной безопасности. Менее чем через неделю после этого YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса. Конкретная причина нарушения правил блогерами не уточняется.

Украина нужна в качестве члена Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший президент США Джордж Буш-младший, которого разыграли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). «Я хочу видеть Украину в НАТО. Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент РФ Владимир] Путин резко изменился», — отметил он в беседе с пранкерами. Опубликованный ролик содержит в себе несколько заявлений американского экс-президента. В том числе они касаются геополитической ситуации пишет Nation News. Вован и Лексус анонсировали показ ролика беседы с экс-президентом США 19 мая. Полную версию покажут на просветительском марафоне «Новые горизонты», уточняет Life. Российские пранкеры ранее аналогичным образом — с помощью нейросети — разыграли еще одного высокопоставленного политика. Они поговорили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о ядерном оружии. В беседе тот сообщил, что разрешает его использование Украине. Он также заметил, что Британия всегда желала включения Украины в НАТО. После этого в Британии разразился политический скандал. Минобороны Великобритании посчитало розыгрыш угрозой национальной безопасности. Менее чем через неделю после этого YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса. Конкретная причина нарушения правил блогерами не уточняется.