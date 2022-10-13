Власти Кургана обратились к семьям мобилизованных. Видео

В Кургане рассматривают вопрос разовой выплаты семьям мобилизованных

14 октября 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Лариса Кокорина рассказала о планах поддержки семей мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти Кургана разделили помощь семьям мобилизованных на три группы: организационные вопросы, финансовые и имущественные. На сегодня также рассматривается возможность единовременной материальной выплаты. Об этом заявила замгубернатора по социальной политике Курганской области Лариса Кокорина в своем обращении к семьям мобилизованных, опубликованном в официальном twlegram-канале правительства региона. «В регионе уже сформированы продуктовые наборы, их доставляют нуждающимся в поддержке семьям с детьми, в первую очередь многодетным. Также рассматриваются вопросы по оказанию единовременной материальной помощи: у нас составлен реестр граждан, которым нужно помочь финансово. Будем оказывать и такую поддержку. Кроме того, главами районов уже подготовлены заявки на оказание помощи в проведении ремонта. У кого-то необходимо подремонтировать крышу, есть семьи, которым нужно сделать скважину. Есть семьи, которым необходимо завести в дом газ», — рассказала замглавы. Кокорина отметила, что для семей мобилизованных подготовлены памятки по оформлению кредитных каникул, в планах также организация встречи с представителями банков. Обращаясь к семьям мобилизованных, замглавы посоветовала задавать вопросы в администрацию района, замлаве по соцвопросам, либо руководителям комплексных центров социального обслуживания. Ранее URA.RU сообщало, что власти власти Кургана сформировали список нужд семей мобилизованных. Чаще всего им необходимы газификация, ремонт кровли, закупка дров. Есть потребности в продуктовых наборах, одежде и обуви для детей, прохождении лечения. Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. По его словам, к мобилизации будут призваны бывшие военные, которые прежде всего имеют специальности. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил, что потребуется около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Кургана разделили помощь семьям мобилизованных на три группы: организационные вопросы, финансовые и имущественные. На сегодня также рассматривается возможность единовременной материальной выплаты. Об этом заявила замгубернатора по социальной политике Курганской области Лариса Кокорина в своем обращении к семьям мобилизованных, опубликованном в официальном twlegram-канале правительства региона. «В регионе уже сформированы продуктовые наборы, их доставляют нуждающимся в поддержке семьям с детьми, в первую очередь многодетным. Также рассматриваются вопросы по оказанию единовременной материальной помощи: у нас составлен реестр граждан, которым нужно помочь финансово. Будем оказывать и такую поддержку. Кроме того, главами районов уже подготовлены заявки на оказание помощи в проведении ремонта. У кого-то необходимо подремонтировать крышу, есть семьи, которым нужно сделать скважину. Есть семьи, которым необходимо завести в дом газ», — рассказала замглавы. Кокорина отметила, что для семей мобилизованных подготовлены памятки по оформлению кредитных каникул, в планах также организация встречи с представителями банков. Обращаясь к семьям мобилизованных, замглавы посоветовала задавать вопросы в администрацию района, замлаве по соцвопросам, либо руководителям комплексных центров социального обслуживания. Ранее URA.RU сообщало, что власти власти Кургана сформировали список нужд семей мобилизованных. Чаще всего им необходимы газификация, ремонт кровли, закупка дров. Есть потребности в продуктовых наборах, одежде и обуви для детей, прохождении лечения. Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. По его словам, к мобилизации будут призваны бывшие военные, которые прежде всего имеют специальности. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил, что потребуется около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель, по словам Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал Владимир Путин.