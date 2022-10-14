Росавиация: ограничения на полеты на юг России продлены до 22 октября

14 октября 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Остальные аэропорты РФ работают штатно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России до 22 октября. Об этом сообщает Росавиация. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщается в объявлении на сайте Росавиации. Так, согласно распоряжению ведомства, временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. «Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — заключили в Росавиации. Предыдущее ограничение на полеты в восточные регионы России действовало до 16 октября. Однако ранее на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24 появилась информация, что из Екатеринбурга начали летать самолеты в Ростов-на-Дону. В мае правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов юга и центра России, сообщает RT.

Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг России до 22 октября. Об этом сообщает Росавиация. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщается в объявлении на сайте Росавиации. Так, согласно распоряжению ведомства, временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. «Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — заключили в Росавиации. Предыдущее ограничение на полеты в восточные регионы России действовало до 16 октября. Однако ранее на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24 появилась информация, что из Екатеринбурга начали летать самолеты в Ростов-на-Дону. В мае правительство РФ выделило более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов юга и центра России, сообщает RT.