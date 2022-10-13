В пермских детсадах откроются круглосуточные группы для детей мобилизованных

В детских садах Перми откроются круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Об этом сообщил мэр Алексей Демкин в своем telegram-канале.
«По поручению губернатора планируем открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей», — сообщается в посте.
Также, планируется открыть специальные дежурные группы в выходные дни. Они предназначены для детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют ненормированный график работы. Такие группы будут работать с 7 утра до 7 вечера.
Ранее URA.RU сообщало, что оборонные предприятия в Перми переходят на работу в три смены. Это нужно для своевременного выполнения гособоронзаказа.
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