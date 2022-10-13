13 октября 2022

В пермских детсадах откроются круглосуточные группы для детей мобилизованных

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Николай Цуканов с рабочим визитом в городе Карабаше. Челябинская область , детский сад, дети
Родители смогут оставлять детей в садике даже в выходные Фото:
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В детских садах Перми откроются круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Об этом сообщил мэр Алексей Демкин в своем telegram-канале.

«По поручению губернатора планируем открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей», — сообщается в посте.

Также, планируется открыть специальные дежурные группы в выходные дни. Они предназначены для детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют ненормированный график работы. Такие группы будут работать с 7 утра до 7 вечера.

Ранее URA.RU сообщало, что оборонные предприятия в Перми переходят на работу в три смены. Это нужно для своевременного выполнения гособоронзаказа.

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В детских садах Перми откроются круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Об этом сообщил мэр Алексей Демкин в своем telegram-канале. «По поручению губернатора планируем открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей», — сообщается в посте. Также, планируется открыть специальные дежурные группы в выходные дни. Они предназначены для детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют ненормированный график работы. Такие группы будут работать с 7 утра до 7 вечера. Ранее URA.RU сообщало, что оборонные предприятия в Перми переходят на работу в три смены. Это нужно для своевременного выполнения гособоронзаказа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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