В пермских детсадах откроются круглосуточные группы для детей мобилизованных

14 октября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Родители смогут оставлять детей в садике даже в выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В детских садах Перми откроются круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Об этом сообщил мэр Алексей Демкин в своем telegram-канале. «По поручению губернатора планируем открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей», — сообщается в посте. Также, планируется открыть специальные дежурные группы в выходные дни. Они предназначены для детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют ненормированный график работы. Такие группы будут работать с 7 утра до 7 вечера. Ранее URA.RU сообщало, что оборонные предприятия в Перми переходят на работу в три смены. Это нужно для своевременного выполнения гособоронзаказа.

В детских садах Перми откроются круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Об этом сообщил мэр Алексей Демкин в своем telegram-канале. «По поручению губернатора планируем открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий. Открываться такая группа в детском саду, который посещает ребенок, будет по мере запроса от родителей», — сообщается в посте. Также, планируется открыть специальные дежурные группы в выходные дни. Они предназначены для детей сотрудников оборонных предприятий, чьи родители имеют ненормированный график работы. Такие группы будут работать с 7 утра до 7 вечера. Ранее URA.RU сообщало, что оборонные предприятия в Перми переходят на работу в три смены. Это нужно для своевременного выполнения гособоронзаказа.