Три вуза из ХМАО вошли в топ 100 университетов России

14 октября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Самое высокое место занял Югорский ГосУниверситет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Югорский государственный университет, Сургутский государственный университет и Нижневартовский государственный университет попали в топ 100 лучших вузов России. Соответствующее исследование выпустил hh.ru. «ЮГУ занял 14 строчку. На 35ой расположился СурГУ, а 84 занял НВГУ», — уточняется в релизе компании. Рейтинг включал в себя исследования в области востребованности выпускников вуза у работодателей, относительного уровня ожидания зарплат и популярности учебного заведения в регионе. Кроме того, вуз становился участником рейтинга, если как минимум 100 его выпускников последних двух лет имели актуальные резюме. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском госуниверситете резко выросло количество студентов, которые решили восстановиться на учебе. По сравнению с прошлым годом, число возросло в 4,5 раза — 154 человека против 34.

Югорский государственный университет, Сургутский государственный университет и Нижневартовский государственный университет попали в топ 100 лучших вузов России. Соответствующее исследование выпустил hh.ru. «ЮГУ занял 14 строчку. На 35ой расположился СурГУ, а 84 занял НВГУ», — уточняется в релизе компании. Рейтинг включал в себя исследования в области востребованности выпускников вуза у работодателей, относительного уровня ожидания зарплат и популярности учебного заведения в регионе. Кроме того, вуз становился участником рейтинга, если как минимум 100 его выпускников последних двух лет имели актуальные резюме. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском госуниверситете резко выросло количество студентов, которые решили восстановиться на учебе. По сравнению с прошлым годом, число возросло в 4,5 раза — 154 человека против 34.