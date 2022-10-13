Три вуза из ХМАО вошли в топ 100 университетов России

Югорский государственный университет, Сургутский государственный университет и Нижневартовский государственный университет попали в топ 100 лучших вузов России. Соответствующее исследование выпустил hh.ru.
«ЮГУ занял 14 строчку. На 35ой расположился СурГУ, а 84 занял НВГУ», — уточняется в релизе компании.
Рейтинг включал в себя исследования в области востребованности выпускников вуза у работодателей, относительного уровня ожидания зарплат и популярности учебного заведения в регионе. Кроме того, вуз становился участником рейтинга, если как минимум 100 его выпускников последних двух лет имели актуальные резюме.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском госуниверситете резко выросло количество студентов, которые решили восстановиться на учебе. По сравнению с прошлым годом, число возросло в 4,5 раза — 154 человека против 34.
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