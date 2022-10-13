13 октября 2022

Три вуза из ХМАО вошли в топ 100 университетов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель в городе. Сургут, сургу, город сургут, часовня святой татьяны, памятник кириллу и мефодию, сургутский государственный университет
Самое высокое место занял Югорский ГосУниверситет Фото:

Югорский государственный университет, Сургутский государственный университет и Нижневартовский государственный университет попали в топ 100 лучших вузов России. Соответствующее исследование выпустил hh.ru.

«ЮГУ занял 14 строчку. На 35ой расположился СурГУ, а 84 занял НВГУ», — уточняется в релизе компании.

Рейтинг включал в себя исследования в области востребованности выпускников вуза у работодателей, относительного уровня ожидания зарплат и популярности учебного заведения в регионе. Кроме того, вуз становился участником рейтинга, если как минимум 100 его выпускников последних двух лет имели актуальные резюме.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском госуниверситете резко выросло количество студентов, которые решили восстановиться на учебе. По сравнению с прошлым годом, число возросло в 4,5 раза — 154 человека против 34.

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Югорский государственный университет, Сургутский государственный университет и Нижневартовский государственный университет попали в топ 100 лучших вузов России. Соответствующее исследование выпустил hh.ru. «ЮГУ занял 14 строчку. На 35ой расположился СурГУ, а 84 занял НВГУ», — уточняется в релизе компании. Рейтинг включал в себя исследования в области востребованности выпускников вуза у работодателей, относительного уровня ожидания зарплат и популярности учебного заведения в регионе. Кроме того, вуз становился участником рейтинга, если как минимум 100 его выпускников последних двух лет имели актуальные резюме. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском госуниверситете резко выросло количество студентов, которые решили восстановиться на учебе. По сравнению с прошлым годом, число возросло в 4,5 раза — 154 человека против 34.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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