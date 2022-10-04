04 октября 2022

В вузе ХМАО в пять раз выросло число желающих восстановиться на учебе

В Сургутском госуниверситете резко возросло число студентов, желающих восстановиться на учебе
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, ученики, студенты
С начала сентября в СурГУ восстановилось 154 студента Фото:
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Мобилизация в России

В Сургутском госуниверситете резко выросло количество студентов, которые решили восстановиться на учебе. По сравнению с прошлым годом, число возросло в 4,5 раза — 154 человека против 34. Об этом URA.RU сообщили в самом университете.

«В период с 1 сентября по 3 октября количество студентов, которые решили восстановиться на учебе, составило 154 человека, среди них есть те, кто перевелся с других университетов, восстановился, а также перевелся с заочной формы обучения на очную. В прошлом году за такой же период было 34 человека», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе вуза.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский госуниверситет объявил о мерах поддержки студентам-контрактникам из семей мобилизованных. Учебное заведение снизило стоимость обучения на 50%.

Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. При этом студентов мобилизовать не планируют. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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В Сургутском госуниверситете резко выросло количество студентов, которые решили восстановиться на учебе. По сравнению с прошлым годом, число возросло в 4,5 раза — 154 человека против 34. Об этом URA.RU сообщили в самом университете. «В период с 1 сентября по 3 октября количество студентов, которые решили восстановиться на учебе, составило 154 человека, среди них есть те, кто перевелся с других университетов, восстановился, а также перевелся с заочной формы обучения на очную. В прошлом году за такой же период было 34 человека», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе вуза. Ранее URA.RU рассказывало, что Сургутский госуниверситет объявил о мерах поддержки студентам-контрактникам из семей мобилизованных. Учебное заведение снизило стоимость обучения на 50%. Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. На фронт в помощь российской армии призовут около 300 тысяч человек. При этом студентов мобилизовать не планируют. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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