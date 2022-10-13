13 октября 2022

Волк искусал двух нефтяников в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Животное было ликвидировано Фото:

Волк напал на двух вахтовиков, которые трудились на Приразломном месторождении в Югре. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«Сначала волк укусил бурильщика за руку, потом машиниста в живот. В итоге, животное было ликвидировано», — уточнили в telegram-канале «Мегаполис Югра» со ссылкой на департамент недропользования.

Ранее URA.RU рассказывало, что в дачном поселке Прибрежный возле Сургута (ХМАО) замечены волки, которые нападают на собак и пугают людей. Жителей призывают быть осторожными.

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Волк напал на двух вахтовиков, которые трудились на Приразломном месторождении в Югре. Об этом сообщают местные telegram-каналы. «Сначала волк укусил бурильщика за руку, потом машиниста в живот. В итоге, животное было ликвидировано», — уточнили в telegram-канале «Мегаполис Югра» со ссылкой на департамент недропользования. Ранее URA.RU рассказывало, что в дачном поселке Прибрежный возле Сургута (ХМАО) замечены волки, которые нападают на собак и пугают людей. Жителей призывают быть осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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