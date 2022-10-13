Волк искусал двух нефтяников в ХМАО

Животное было ликвидировано
Волк напал на двух вахтовиков, которые трудились на Приразломном месторождении в Югре. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
«Сначала волк укусил бурильщика за руку, потом машиниста в живот. В итоге, животное было ликвидировано», — уточнили в telegram-канале «Мегаполис Югра» со ссылкой на департамент недропользования.
Ранее URA.RU рассказывало, что в дачном поселке Прибрежный возле Сургута (ХМАО) замечены волки, которые нападают на собак и пугают людей. Жителей призывают быть осторожными.
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