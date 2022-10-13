13 октября 2022

Прокуратура начала проверку после ДТП с детьми в Каменске-Уральском

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в кино-концертном театре
Проверкой аварии с детьми займется свердловская прокуратура Фото:

Прокуратура Каменска-Уральска (Свердловская область) проводит проверку в связи с ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Девочка-подросток 13 октября переходила проезжую часть дороги по линии тротуара с двухлетним ребенком на руках. Водитель автомобиля — 61-летний мужчина — передвигался на нерегулированном перекрестке и допустил наезд на детей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В результате маленькие пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас девочка находится на амбулаторном лечении, двухлетний мальчик — под наблюдением врачей.

Как пояснил водитель, пешеходов он увидел внезапно перед своей машиной при повороте налево. «Мужчина предпринял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось», — сообщает прокуратура.

Ранее URA.RU писало, что водитель, сбивший детей, имеет стаж вождения 29 лет и привлекался за нарушения ПДД один раз. В момент ДПТ мужчина не был пьян.

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Прокуратура Каменска-Уральска (Свердловская область) проводит проверку в связи с ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Девочка-подросток 13 октября переходила проезжую часть дороги по линии тротуара с двухлетним ребенком на руках. Водитель автомобиля — 61-летний мужчина — передвигался на нерегулированном перекрестке и допустил наезд на детей», — говорится в сообщении прокуратуры. В результате маленькие пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас девочка находится на амбулаторном лечении, двухлетний мальчик — под наблюдением врачей. Как пояснил водитель, пешеходов он увидел внезапно перед своей машиной при повороте налево. «Мужчина предпринял экстренное торможение, но избежать наезда не удалось», — сообщает прокуратура. Ранее URA.RU писало, что водитель, сбивший детей, имеет стаж вождения 29 лет и привлекался за нарушения ПДД один раз. В момент ДПТ мужчина не был пьян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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