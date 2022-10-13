13 октября 2022

С челябинского завода ушли на фронт 12 добровольцев

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Объединительный съезд
Валерий Гартунг сообщил о добровольцах с ЧКПЗ Фото:
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Мобилизация в России

С Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), в рамках частичной мобилизации, отправилось на фронт 12 человек. Как сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг, семье которого принадлежит завод, эти люди ушли в качестве добровольцев.

«Я знаю, что с ЧКПЗ ушло [на фронт] 12 человек. Все добровольцы», — заявил Гартунг 14 октября в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Спустя несколько дней после начала частичной мобилизации, на заводе объявили массовый набор сотрудников. На предприятие требуются кузнецы, крановщики, термисты, резчики, упаковщики, укладчики, подсобные рабочие и другие специалисты. Всего планируется набрать 800 человек. На период работы сотрудникам предоставляется бронь от призыва, так как предприятие относится к оборонно-промышленному комплексу.

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С Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), в рамках частичной мобилизации, отправилось на фронт 12 человек. Как сообщил депутат Госдумы Валерий Гартунг, семье которого принадлежит завод, эти люди ушли в качестве добровольцев. «Я знаю, что с ЧКПЗ ушло [на фронт] 12 человек. Все добровольцы», — заявил Гартунг 14 октября в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Спустя несколько дней после начала частичной мобилизации, на заводе объявили массовый набор сотрудников. На предприятие требуются кузнецы, крановщики, термисты, резчики, упаковщики, укладчики, подсобные рабочие и другие специалисты. Всего планируется набрать 800 человек. На период работы сотрудникам предоставляется бронь от призыва, так как предприятие относится к оборонно-промышленному комплексу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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