Роботы заменят мобилизованных челябинцев

Роботы смогут взять на себя выполнение всей тяжелой работы на производстве Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг заявил, что на производствах заменить мобилизованный персонал должны роботы. По словам депутата, они будут делать всю тяжелую работу.

«Надо вернуть работающим пенсионерам право на индексации пенсий, чтобы обеспечить их приток на предприятия, и роботизировать рабочие места. На кнопки могут нажимать женщины и люди старшего поколения, а для переноса, например, тяжелых поковок будут применяться роботы», — отметил Гартунг в интервью ИД «Гранада пресс».

Депутат сообщил о планах по созданию техники в рамках завода роботов в Челябинске. Мощность предприятия составит 600 роботов за год. Из них первые 120 будут использованы на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ).

Гартунг привел статистику, согласно которой в среднем в мире на 10 тысяч работающих приходится примерно 120 роботов, в Китае — 240, в России — пять. Депутат производство роботизированного оборудования считает перспективным: в условиях работающих линий ЧКПЗ эффективность применения роботов будет легко продемонстрировать их будущим покупателям.

Говоря о добровольцах, ушедших на фронт, Гартунг отметил, что на ЧКПЗ заявления написали 12 человек. Всего, по данным депутата, на предприятии трудится пять тысяч сотрудников.