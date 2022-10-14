Военкор рассказал о работе Запорожской АЭС после обстрелов

Военкор Бадунц: Запорожская АЭС находится под охраной Росгвардии
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар
Мери Бадунц сообщила, что на ЗАЭС все спокойно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Стало известно о том, как проходит работа в здании Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает военный корреспондент газеты «Известия» Мери Бадунц. Кадры из ЗАЭС опубликовал «Пятый канал».

Объект находится под усиленной охраной военных и Росгвардии, сообщает журналистка «Известий». «Личный состав ежедневно несет службу на контрольно — пропускных пунктах, наблюдательных постах», — заявил сотрудник Росгвардии 5-tv.ru. Также спикер добавил, что на территории станции выполняются задачи по разведке местности и воздушное наблюдение.

Ранее Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны Киева, вследствие чего прекратила свою работу. Позже, в начале сентября, на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты агентства признали обстрелы и вступили в переговоры с РФ и Украины по созданию безопасной зоны вокруг атомной станции.

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Стало известно о том, как проходит работа в здании Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает военный корреспондент газеты «Известия» Мери Бадунц. Кадры из ЗАЭС опубликовал «Пятый канал». Объект находится под усиленной охраной военных и Росгвардии, сообщает журналистка «Известий». «Личный состав ежедневно несет службу на контрольно — пропускных пунктах, наблюдательных постах», — заявил сотрудник Росгвардии 5-tv.ru. Также спикер добавил, что на территории станции выполняются задачи по разведке местности и воздушное наблюдение. Ранее Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны Киева, вследствие чего прекратила свою работу. Позже, в начале сентября, на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты агентства признали обстрелы и вступили в переговоры с РФ и Украины по созданию безопасной зоны вокруг атомной станции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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