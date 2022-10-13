Мобилизованного с переломом позвоночника жителя ХМАО вернули домой на медкомиссию. Видео

14 октября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Жителя Урая вернули из учебного центра в Омске для прохождения медкомиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителя Урая, которого мобилизовали, несмотря на предоставленные справки о перенесенном переломе позвоночника, вернули домой. Его жена в разговоре с журналистом URA.RU рассказала, что это удалось сделать после обращения на горячие линии по ошибкам мобилизации. «Моего мужа мобилизовали, несмотря на предоставленные справки о перенесенном компрессионном переломе позвоночника. Чтобы вернуть его домой для прохождения медкомиссии, я обращалась везде, куда только смогла дозвониться. Какая горячая линия сработала, не знаю», — уточнила женщина. В учебном центре Омска состояние мобилизованного ухудшилось, две недели он провел в больнице. Сейчас мужчина находится дома, он уже прошел медицинскую комиссию в Урае. Результаты, по словам жены, будут известны 17 октября. С просьбой прокомментировать ситуацию URA.RU обратилось в военкомат Урая. На момент публикации новости дозвониться туда не удалось. Ранее URA.RU писало о мобилизованном с гепатитом и пластиной в руке из ХМАО. У мужчина почти два десятка диагнозов, но его признали годным и направили в военно-учебный центр Омска. В России частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.

Жителя Урая, которого мобилизовали, несмотря на предоставленные справки о перенесенном переломе позвоночника, вернули домой. Его жена в разговоре с журналистом URA.RU рассказала, что это удалось сделать после обращения на горячие линии по ошибкам мобилизации. «Моего мужа мобилизовали, несмотря на предоставленные справки о перенесенном компрессионном переломе позвоночника. Чтобы вернуть его домой для прохождения медкомиссии, я обращалась везде, куда только смогла дозвониться. Какая горячая линия сработала, не знаю», — уточнила женщина. В учебном центре Омска состояние мобилизованного ухудшилось, две недели он провел в больнице. Сейчас мужчина находится дома, он уже прошел медицинскую комиссию в Урае. Результаты, по словам жены, будут известны 17 октября. С просьбой прокомментировать ситуацию URA.RU обратилось в военкомат Урая. На момент публикации новости дозвониться туда не удалось. Ранее URA.RU писало о мобилизованном с гепатитом и пластиной в руке из ХМАО. У мужчина почти два десятка диагнозов, но его признали годным и направили в военно-учебный центр Омска. В России частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.