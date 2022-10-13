«Узавиация» запретила ямальской авиакомпании вылет в Узбекистан

«Ямал» не смог вылететь в Узбекистан Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Авиакомпания «Ямал» не смогла совершить чартерный рейс в Наманган (Республика Узбекистан) из-за того, что заблаговременно не оформила разрешение на полет. Агенство «Узавиация» отказала в полете. Об этом сообщили в Минтрансе Узбекистана.

«В ведомстве напомнили, что для совершения чартерных рейсов в Узбекистан необходимо получить разрешение от „Узавиации“, а лишь затем открывать продажу билетов. Официальное извещение об этом получили все иностранные авиаперевозчики, осуществляющие чартерные рейсы в аэропорты Узбекистана», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Узбекистана.

Также там отметили, что «Ямал» начал продажу билетов без оформления соответствующего разрешения. Только после открытия продаж авиакомпания направила запрос, но получила отказ по закону.

В пресс-службу авиакомпании был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что «Ямал» открыл перелеты в Стамбул. Рейсы запланированы из аэропорта Домодедово в Москве.