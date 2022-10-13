13 октября 2022

«Узавиация» запретила ямальской авиакомпании вылет в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, авиакомпания ямал, взлетное поле
«Ямал» не смог вылететь в Узбекистан Фото:

Авиакомпания «Ямал» не смогла совершить чартерный рейс в Наманган (Республика Узбекистан) из-за того, что заблаговременно не оформила разрешение на полет. Агенство «Узавиация» отказала в полете. Об этом сообщили в Минтрансе Узбекистана.

«В ведомстве напомнили, что для совершения чартерных рейсов в Узбекистан необходимо получить разрешение от „Узавиации“, а лишь затем открывать продажу билетов. Официальное извещение об этом получили все иностранные авиаперевозчики, осуществляющие чартерные рейсы в аэропорты Узбекистана», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Узбекистана.

Также там отметили, что «Ямал» начал продажу билетов без оформления соответствующего разрешения. Только после открытия продаж авиакомпания направила запрос, но получила отказ по закону.

В пресс-службу авиакомпании был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее сообщалось, что «Ямал» открыл перелеты в Стамбул. Рейсы запланированы из аэропорта Домодедово в Москве.

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Авиакомпания «Ямал» не смогла совершить чартерный рейс в Наманган (Республика Узбекистан) из-за того, что заблаговременно не оформила разрешение на полет. Агенство «Узавиация» отказала в полете. Об этом сообщили в Минтрансе Узбекистана. «В ведомстве напомнили, что для совершения чартерных рейсов в Узбекистан необходимо получить разрешение от „Узавиации“, а лишь затем открывать продажу билетов. Официальное извещение об этом получили все иностранные авиаперевозчики, осуществляющие чартерные рейсы в аэропорты Узбекистана», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Узбекистана. Также там отметили, что «Ямал» начал продажу билетов без оформления соответствующего разрешения. Только после открытия продаж авиакомпания направила запрос, но получила отказ по закону. В пресс-службу авиакомпании был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее сообщалось, что «Ямал» открыл перелеты в Стамбул. Рейсы запланированы из аэропорта Домодедово в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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