Свердловский депутат Госдумы привез мобилизованным в Елани одноразовую посуду и спальники

14 октября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Иванов не первый раз привозит гуманитарную помощь в Елань Фото: telegram-канал Максима Иванова Свердловские предприниматели вместе с депутатами продолжают помогать мобилизованным и поставляют гуманитарную помощь в Елань (Свердловская область). В новой посылке оказалась одноразовая посуда и спальники. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов. «Привезли 20 000 комплектов одноразовой посуды „миска, ложка, кружка“. Спасибо за это коллеге по Госдуме Льву Ковпаку. Помог закупить. Одноразовая посуда требуется мобилизованным для приема пищи в полевых условиях, на стрельбах», — сообщил Иванов. Также для разведчиков и снайперов довезли 50 спальников. Народный избранник рассказал, что успел пообщаться с мобилизованными из Курганской области на участке метания боевых гранат. «У них было пожелание: не хватает разгрузок. На месте созвонился с коллегой, депутатом Госдумы от Курганской области Александром Ильтяковым. Договорились, что решим вопрос», — заявил депутат. Ранее свердловский депутат Госдумы Иванов рассказал, что вместе с предпринимателем из Ирбитского района привез на склады Окружного учебного центра полезный груз для мобилизованнных. В нем оказались раскладушки, стулья, водонагреватели, мыло, бумагу, подушки, одеяла и афганские казаны. Спальники пригодятся снайперам и разведчикам Фото: telegram-канал Максима Иванова Каждый спальник упакован в специальный мешок Фото: telegram-канал Максима Иванова Иванов также пообщался с мобилизованными из Курганской области

Свердловские предприниматели вместе с депутатами продолжают помогать мобилизованным и поставляют гуманитарную помощь в Елань (Свердловская область). В новой посылке оказалась одноразовая посуда и спальники. Об этом сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов. «Привезли 20 000 комплектов одноразовой посуды „миска, ложка, кружка“. Спасибо за это коллеге по Госдуме Льву Ковпаку. Помог закупить. Одноразовая посуда требуется мобилизованным для приема пищи в полевых условиях, на стрельбах», — сообщил Иванов. Также для разведчиков и снайперов довезли 50 спальников. Народный избранник рассказал, что успел пообщаться с мобилизованными из Курганской области на участке метания боевых гранат. «У них было пожелание: не хватает разгрузок. На месте созвонился с коллегой, депутатом Госдумы от Курганской области Александром Ильтяковым. Договорились, что решим вопрос», — заявил депутат. Ранее свердловский депутат Госдумы Иванов рассказал, что вместе с предпринимателем из Ирбитского района привез на склады Окружного учебного центра полезный груз для мобилизованнных. В нем оказались раскладушки, стулья, водонагреватели, мыло, бумагу, подушки, одеяла и афганские казаны.