Курганские власти выделят семье мобилизованного деньги и отремонтируют дом

Семье мобилизованного жителя Куртамыша помогут с ремонтом дома и материально (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области семья мобилизованного жителя Куртамыша получит материальную помощь. Также им помогут с ремонтом дома. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков 14 октября во время своей поездки в Куртамышский округ, указано на сайте регионального правительства.

«Семье будет выделена прямая материальная помощь. Так будем отрабатывать по каждой семье — конкретная проблема и ее решение», — цитирует пресс-служба правительства Шумкова. Глава региона пообщался с женой и сыном мобилизованного куртамышанина. Жительница Куртамыша рассказала, что на работе с пониманием отнеслись к ее ситуации и передвинули график работы, поблагодарила власти за помощь. Мальчику Шумков подарил конструктор. Главу семьи дома ждут со скорой победой и уверенно думают о будущем.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области разделили помощь семьям мобилизованных на три группы: организационные вопросы, финансовые и имущественные. Также рассматривается возможность единовременной материальной выплаты. Кроме этого, был сформирован список нужд семей мобилизованных. Чаще всего им необходимы газификация, ремонт кровли, закупка дров. Есть потребности в продуктовых наборах, одежде и обуви для детей, прохождении лечения.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что призваны будут около 300 тысяч человек.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам главы государства, ее основная цель, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. 30 сентября Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал Путин.

Губернатор Вадим Шумков побывал в гостях у семьи мобилизованного куртамышанина Фото с официального сайта правительства Курганской области