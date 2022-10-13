Власти ЯНАО анонсировали дату открытия туристического мегапроекта

Власти ЯНАО планирую открыть туркластер на Полярном Урале в 2026 году

14 октября 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Горнолыжный курорт откроют на Полярном Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Туристический комплекс на Полярном Урале в ЯНАО планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщается на официальном сайте властей региона. «В рамках проекта уже стартовали работы по проведению инженерных изысканий. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год, это будет первый в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере, который реализуется на условиях концессии», — говорится в сообщении. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и компания «ИФР-Харп», в которую входит «Газпробанк», сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжный комплекс «Шерегеш» и ООО «Инфраструктура ГЧП», подписали соглашение на строительство и эксплуатацию объекта. Как сообщают «Ведомости», на весь проект будет потрачено 13,5 миллиардов рублей. В туристический комплекс войдут горнолыжные трассы протяженностью минимум 19 километров, СПА-центр, две гостиницы, рестораны и стоянка для автомобилей. Ранее сообщалось, что строительство планируют начать уже через 1,5 года. «Туризм.рф» также подписал соглашение с Ямалом на развитие этого проекта.

Туристический комплекс на Полярном Урале в ЯНАО планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщается на официальном сайте властей региона. «В рамках проекта уже стартовали работы по проведению инженерных изысканий. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год, это будет первый в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере, который реализуется на условиях концессии», — говорится в сообщении. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и компания «ИФР-Харп», в которую входит «Газпробанк», сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжный комплекс «Шерегеш» и ООО «Инфраструктура ГЧП», подписали соглашение на строительство и эксплуатацию объекта. Как сообщают «Ведомости», на весь проект будет потрачено 13,5 миллиардов рублей. В туристический комплекс войдут горнолыжные трассы протяженностью минимум 19 километров, СПА-центр, две гостиницы, рестораны и стоянка для автомобилей. Ранее сообщалось, что строительство планируют начать уже через 1,5 года. «Туризм.рф» также подписал соглашение с Ямалом на развитие этого проекта.