Глава ЯНАО анонсировал сроки начала строительства мегапроекта

К возведению туркомплекса на Полярном Урале приступят через полтора года. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Проект в рамках концессии, начало [возведения] — через 1,5 года», — приводит ТАСС слова Артюхова. Инвестор проекта уже определен.
Известно, что объединение «Газпромбанк», сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП» проинвестируют проект. Горнолыжный курорт будет располагаться недалеко от Салехарда.
Ранее сообщалось, что корпорация «Туризм.рф» подписала соглашение с Ямалом о развитии туристической инфраструктуры. Компания займется проработкой туркластера на горе Рай-Из.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
К возведению туркомплекса на Полярном Урале приступят через полтора года. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Проект в рамках концессии, начало [возведения] — через 1,5 года», — приводит ТАСС слова Артюхова. Инвестор проекта уже определен. Известно, что объединение «Газпромбанк», сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП» проинвестируют проект. Горнолыжный курорт будет располагаться недалеко от Салехарда. Ранее сообщалось, что корпорация «Туризм.рф» подписала соглашение с Ямалом о развитии туристической инфраструктуры. Компания займется проработкой туркластера на горе Рай-Из.