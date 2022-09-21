Глава ЯНАО анонсировал сроки начала строительства мегапроекта

Губернатор Артюхов: строительство туркластера на Полярном Урале в ЯНАО начнется через 1,5 года

Артюхов рассказал, когда начнется строительство на Полярном Урале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

К возведению туркомплекса на Полярном Урале приступят через полтора года. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Проект в рамках концессии, начало [возведения] — через 1,5 года», — приводит ТАСС слова Артюхова. Инвестор проекта уже определен.

Известно, что объединение «Газпромбанк», сети отелей AZIMUT Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш», ООО «Инфраструктура ГЧП» проинвестируют проект. Горнолыжный курорт будет располагаться недалеко от Салехарда.

Ранее сообщалось, что корпорация «Туризм.рф» подписала соглашение с Ямалом о развитии туристической инфраструктуры. Компания займется проработкой туркластера на горе Рай-Из.