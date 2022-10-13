Челябинскую область на выходных засыплет мокрым снегом. Скрин

14 октября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Антициклон накроет регион раньше обещанного срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область на выходных придет антициклон, которые принесет дожди с мокрым снегом. Об этом 14 октября сообщили в ЦГМС региона. «В воскресенье, 16 октября, на территории области ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем будет от плюс шести до плюс 11 градусов, в зависимости от района», — сообщают специалисты. В гидрометцентре региона отметили, что на выходных плюсовые температуры днем сменятся нулевыми и минусовыми температурами ночью. Скорость ветра все выходные не поднимется выше девяти метров в секунду. Согласно прогнозам, дожди и мокрый снег должны были прийти в область не раньше конца следующей недели. С 21 октября синоптики обещали понижение температур до минус двух градусов. Скрин: сайт Челябинского ЦГМС

В Челябинскую область на выходных придет антициклон, которые принесет дожди с мокрым снегом. Об этом 14 октября сообщили в ЦГМС региона. «В воскресенье, 16 октября, на территории области ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем будет от плюс шести до плюс 11 градусов, в зависимости от района», — сообщают специалисты. В гидрометцентре региона отметили, что на выходных плюсовые температуры днем сменятся нулевыми и минусовыми температурами ночью. Скорость ветра все выходные не поднимется выше девяти метров в секунду. Согласно прогнозам, дожди и мокрый снег должны были прийти в область не раньше конца следующей недели. С 21 октября синоптики обещали понижение температур до минус двух градусов.