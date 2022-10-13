В Челябинскую область на выходных придет антициклон, которые принесет дожди с мокрым снегом. Об этом 14 октября сообщили в ЦГМС региона.
«В воскресенье, 16 октября, на территории области ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем будет от плюс шести до плюс 11 градусов, в зависимости от района», — сообщают специалисты.
В гидрометцентре региона отметили, что на выходных плюсовые температуры днем сменятся нулевыми и минусовыми температурами ночью. Скорость ветра все выходные не поднимется выше девяти метров в секунду.
Согласно прогнозам, дожди и мокрый снег должны были прийти в область не раньше конца следующей недели. С 21 октября синоптики обещали понижение температур до минус двух градусов.
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