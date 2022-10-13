13 октября 2022

Челябинскую область на выходных засыплет мокрым снегом. Скрин

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Антициклон накроет регион раньше обещанного срока Фото:

В Челябинскую область на выходных придет антициклон, которые принесет дожди с мокрым снегом. Об этом 14 октября сообщили в ЦГМС региона.

«В воскресенье, 16 октября, на территории области ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем будет от плюс шести до плюс 11 градусов, в зависимости от района», — сообщают специалисты.

В гидрометцентре региона отметили, что на выходных плюсовые температуры днем сменятся нулевыми и минусовыми температурами ночью. Скорость ветра все выходные не поднимется выше девяти метров в секунду.

Согласно прогнозам, дожди и мокрый снег должны были прийти в область не раньше конца следующей недели. С 21 октября синоптики обещали понижение температур до минус двух градусов.

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В Челябинскую область на выходных придет антициклон, которые принесет дожди с мокрым снегом. Об этом 14 октября сообщили в ЦГМС региона. «В воскресенье, 16 октября, на территории области ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем будет от плюс шести до плюс 11 градусов, в зависимости от района», — сообщают специалисты. В гидрометцентре региона отметили, что на выходных плюсовые температуры днем сменятся нулевыми и минусовыми температурами ночью. Скорость ветра все выходные не поднимется выше девяти метров в секунду. Согласно прогнозам, дожди и мокрый снег должны были прийти в область не раньше конца следующей недели. С 21 октября синоптики обещали понижение температур до минус двух градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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