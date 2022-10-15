Дерматолог Гришина назвала скрытую опасность антибактериального мыла и антисептиков

Дерматолог Гришина: антибактериальное мыло и антисептики ослабляют защиту кожи рук

Руки не следует мыть в кипятке, так как это не несет практической пользы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Использование агрессивного антибактериального мыла и антисептиков приводит к тому, что защита кожи рук ослабевает и она может стать источником заражения инфекциями. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина.

«В период пандемии большое количество людей столкнулось с тем, что, используя агрессивные моющие антибактериальные средства, а потом еще применяя антисептики, они длительное время ощущали дискомфорт, сухость, раздражение кожи рук. Самое главное, что такая кожа рук становится настолько гиперчувствительной, настолько поддается осеменению патологическими вирусами и микробами, что превращается в источник дополнительного заражения», — сказала Натэла Гришина.

Также не следует мыть руки в кипятке, подчеркнула специалист. «Нельзя использовать очень горячую воду, когда моешь руки. Температура воды должна быть ближе к комнатной. Никакого кипятка быть не должно. Он не является дополнительным антисептическим средством. Для того чтобы уничтожить микробы нужны очень высокие температуры. Кожа не выдержит таких категорий градусов, при которых бактерии погибают», — уточнила собеседница агентства.

Человек должен ответственно подходить к выбору мыла для рук, добавила дерматолог. «Если говорить о выборе мыла, сначала нужно правильно оценить кожу рук. Если она повреждена, то желательно выбирать мыло, которое содержит более щадящие ингредиенты или более ухаживающие компоненты», — заключила она.