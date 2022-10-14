Путин высказался о встрече с Байденом

Вопрос о встречи Владимира Путина и Джо Байдена пока не решен
Вопрос о проведении переговоров между президентом РФ в главой США Джо Байденом пока не решен. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
«Надо и его спросить, готов он проводить или нет, я не вижу необходимости, пока платформы для переговоров нет. Окончательно не решен вопрос еще моей поездки туда, Россия будет принимать участие в каком формате мы еще подумаем. О каких-то прямых переговорах с участниками 20 речи никакой нет», — пояснил он. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».
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