Путин высказался о встрече с Байденом

Путин: вопрос о переговорах России и США пока не решен
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Вопрос о встречи Владимира Путина и Джо Байдена пока не решен Фото:

Вопрос о проведении переговоров между президентом РФ в главой США Джо Байденом пока не решен. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Надо и его спросить, готов он проводить или нет, я не вижу необходимости, пока платформы для переговоров нет. Окончательно не решен вопрос еще моей поездки туда, Россия будет принимать участие в каком формате мы еще подумаем. О каких-то прямых переговорах с участниками 20 речи никакой нет», — пояснил он. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

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Вопрос о проведении переговоров между президентом РФ в главой США Джо Байденом пока не решен. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Надо и его спросить, готов он проводить или нет, я не вижу необходимости, пока платформы для переговоров нет. Окончательно не решен вопрос еще моей поездки туда, Россия будет принимать участие в каком формате мы еще подумаем. О каких-то прямых переговорах с участниками 20 речи никакой нет», — пояснил он. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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