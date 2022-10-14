В Минобороны объяснили, будут ли призывать женщин Женщины не будут призываться в ходе частичной мобилизации 14 октября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 + Минобороны уточнило, что женщины не попадают под частичную мобилизацию в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Женщины не будут призываться в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется. Это касается всех без исключения женщин вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — пояснили в ведомстве. Женщины не будут призываться в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется. Это касается всех без исключения женщин вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — пояснили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям