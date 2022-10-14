В Минобороны объяснили, будут ли призывать женщин

Женщины не будут призываться в ходе частичной мобилизации
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Минобороны уточнило, что женщины не попадают под частичную мобилизацию в РФ Фото:
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Мобилизация в России

Женщины не будут призываться в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется. Это касается всех без исключения женщин вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — пояснили в ведомстве.

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Женщины не будут призываться в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется. Это касается всех без исключения женщин вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — пояснили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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