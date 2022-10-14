В Минобороны объяснили, будут ли призывать женщин

Минобороны уточнило, что женщины не попадают под частичную мобилизацию в РФ
новость из сюжетаМобилизация в России
Женщины не будут призываться в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В рамках частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется. Это касается всех без исключения женщин вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», — пояснили в ведомстве.
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