Из магазинов «Красное и белое» в ХМАО пропадает импортный алкоголь

Среди дефицитных брендов: Moet, Bacardi, Jack Daniel’s Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО с полок торговых точек сети «Красное и белое» начал пропадать импортный алкоголь. Ритейлер стал заменять ушедшие из России бренды новыми марками. Об этом URA.RU сообщил источник внутри компании.

«В первую очередь в магазинах сейчас осталось мало запасов алкоголя, производители которых ушли из России. Это касается как крепкого спиртного, Bacardi например, так и вин, в том числе Moet. Запасы виски также на исходе. Тот же Jack Daniel’s пока есть в наличии, но новых поставок пока не ожидается, особенно учитывая удаленную логистику в регион», — делится инсайдер.

По словам источника, о дефиците алкоголя в торговых точках в целом речи не идет. Компании удалось заменить ушедшие марки новыми брендами. «Это должно помочь до того момента, пока не будет решен вопрос с параллельным импортом алкоголя», — добавляет инсайдер.

Агентство направило официальный запрос в пресс-службу компании «Красное и белое» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что Минпромторг РФ хочет включить алкоголь в список для параллельного импорта. Планируется завозить в Россию вина, шампанское и крепкий алкоголь таких брендов, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Bacardi.

Многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России в рамках санкционного давления. Недружественные страны ввели санкции после начала спецоперации России на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.