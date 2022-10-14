Правительство Свердловской области анонсировало меры поддержки семей мобилизованных

Работа по разработке мер свердловских семей была организована с момента объявления Президентом РФ частичной мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Свердловской области в настоящее время рассматривает меры финансовой поддержки для семей мобилизованных. Среди них — обеспечение горячим питанием школьников, полное социальное обеспечение студентов колледжей и техникумов, помощь пожилым и больным родственникам мобилизованных. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики.

«По линии Минобразования идет проработка вопроса с обеспечением детей в школах горячим питанием. Это дети, чьи отцы были мобилизованы. На данный момент по нашим подсчетам это коснется около 800 школьников (это 5 — 11 класс)», — сообщили в ДИПе. Для дошкольников открываются дежурные группы в детских садах, планируется, что юным свердловчанам будет оказана педагогическая и социально-психологическая поддержка.

Студенты колледжей и техникумов, чьи родители мобилизованы, получат полное соцобеспечение. «Речь также про питание и одежду. Рассчитан годовой норматив на ребенка — 91 642 рубля. Мы прорабатываем механизм, по которому семья сможет взять эту сумму деньгами, или сможет получать еду и одежду», — заявили представители свердловского правительства.

Кроме этого, обсуждаются вопросы о поддержке и уходе за пожилыми членами семьи, помощи больным родственникам мобилизованных граждан. Работа по разработке мер была организована с момента объявления Президентом РФ частичной мобилизации, Законодательное собрание региона рассмотрит все эти вопросы в ближайшие дни.

Сейчас к работе с семьями мобилизованных подключены все главы муниципальных образований и волонтеры движения «МыВМЕСТЕ». Так, семьи мобилизованных могут рассчитывать на юридическую, психологическую и бытовую помощь. Для этого можно обратиться по единому телефону движения «МыВМЕСТЕ»: 8-800-200-3411.

«Кроме того, в Свердловской области работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации. В ее работу интегрирован аппарат Уполномоченного по правам человека. Рассматриваются конкретные ситуации мобилизуемых, их семей», — рассказали в ДИПе.

Подчеркивается, что несколько десятков миллионов рублей выделено на обустройство быта мобилизованных: закуплены водонагреватели, тепловые пушки, газовые горелки и так далее. Не прекращается и отправка гуманитарных грузов на Донбасс — уже ушло более 1100 тонн.

От редакции:

Правительство Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым проработало меры поддержки мобилизованных граждан и их семей. Эта деятельная активность главы региона и областного кабмина продолжается и по сей день. Информация о ней долгое время не разглашалась в связи с тем, что свердловские власти предпочли громким публичным заявлениям практическое исполнение первоочередных задач, направленных на максимальное содействие семьям мобилизованных в ходе проведения спецоперации на Украине. Сегодня круг социальной помощи определен и нет сомнений, что слаженные действия всех дивизионов региональной власти позволят эффективно реализовать необходимые меры поддержки.