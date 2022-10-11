11 октября 2022

«Известия»: некоторые мобилизованные получат жилье от государства вне очереди

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Получившим ранение мобилизованным предложили давать жилье без очереди Фото:
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Мобилизация в России

Подпавшим под частичную мобилизацию и добровольцам, получившим увечья и серьезные заболевания, намерены без очереди выдавать жилье от государства. Соответствующий законопроект в ближайшее время планируют внести на рассмотрение в Государственную думу.

«Военнослужащим, которые принимали участие в СВО на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, хотят без очереди выдавать жилье. <…> Предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся — например, людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна», — пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галину Хованскую. По словам парламентария, мера поддержки не будет зависеть от срока службы.

Ранее в нижнюю палата внесли законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых погибли в ходе спецоперации. Также в Госдуме предлагалось списать долги за ЖКУ и капремонт мобилизованным и добровольцам. Кроме того, семьи призванных граждан освободили от уплаты пени за коммунальные услуги. А их дети смогут получить бесплатные путевки на летний отдых. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Подпавшим под частичную мобилизацию и добровольцам, получившим увечья и серьезные заболевания, намерены без очереди выдавать жилье от государства. Соответствующий законопроект в ближайшее время планируют внести на рассмотрение в Государственную думу. «Военнослужащим, которые принимали участие в СВО на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, хотят без очереди выдавать жилье. <…> Предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся — например, людям, у которых нет собственного жилья или если его площадь недостаточна», — пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галину Хованскую. По словам парламентария, мера поддержки не будет зависеть от срока службы. Ранее в нижнюю палата внесли законопроект с предложением освобождать от призыва граждан, близкие родственники которых погибли в ходе спецоперации. Также в Госдуме предлагалось списать долги за ЖКУ и капремонт мобилизованным и добровольцам. Кроме того, семьи призванных граждан освободили от уплаты пени за коммунальные услуги. А их дети смогут получить бесплатные путевки на летний отдых. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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