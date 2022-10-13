Алексей Текслер начал решать бытовые вопросы резервистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил 14 октября военную часть, где проходят боевое слаживание мобилизованные. Глава региона рассказал, что пообщался с парнями и помог решить их вопросы.

«Сегодня был в частях, где проходят боевое слаживание мобилизованные. Везде встречаюсь и говорю с парнями, разбираем все вопросы. Например, в Карабаше, где в полку готовятся призванные парни из Тюменской области. На своих и чужих не делим, они все наши», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что его задача, чтобы все бытовые вопросы мобилизованных были решены. Он также попросил командиров, чтобы слаживание шло активно, чтобы ребята получали реальный опыт и навыки.

«Остальное мы в частях на территории региона обеспечим. Получаю много ваших обращений. И по теме мобилизации, и от парней на слаживании, от их жен и матерей. Каждое отрабатываем, реагируем, — сообщил глава региона.

Частичную мобилизацию в РФ начали 21 сентября. Челябинская область выполнила заданный ей план примерно на 70%, при этом 21% мобилизованных добровольцы. Это позволило остановить набор в ранее сформированные именные батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец».

Губернатор попросил командиров, чтобы ребята получали реальный опыт и навыки Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области