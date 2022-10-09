Власти Челябинской области остановили формирование добровольческих батальонов

Власти Челябинской области не будут дополнительно агитировать жителей региона о вступлении в именные батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал». Об этом заявила на брифинге 10 октября первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«В связи с тем, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, мы больше не инициируем увеличение численности этих двух добровольческих батальонов. Но, если у кого-то есть желание присоединиться к ним — никаких ограничений не существует. Все решается через военкоматы», — пояснила Гехт.
На сегодня численность обоих батальонов составляет порядка 200 человек. Это почти в 2,5 раза меньше, чем изначально запланированная. Часть добровольцев уже находятся в зоне СВО.
Именные батальоны региона формировались в Челябинске и отправлялись на обучение в Нижегородскую область. Ранее предполагалось, что комплектование подразделений носит постоянный характер.
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