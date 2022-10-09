09 октября 2022

Власти Челябинской области остановили формирование добровольческих батальонов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Агитировать челябинцев за вступление в батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец» больше не будут Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Власти Челябинской области не будут дополнительно агитировать жителей региона о вступлении в именные батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал». Об этом заявила на брифинге 10 октября первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«В связи с тем, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, мы больше не инициируем увеличение численности этих двух добровольческих батальонов. Но, если у кого-то есть желание присоединиться к ним — никаких ограничений не существует. Все решается через военкоматы», — пояснила Гехт.

На сегодня численность обоих батальонов составляет порядка 200 человек. Это почти в 2,5 раза меньше, чем изначально запланированная. Часть добровольцев уже находятся в зоне СВО.

Именные батальоны региона формировались в Челябинске и отправлялись на обучение в Нижегородскую область. Ранее предполагалось, что комплектование подразделений носит постоянный характер.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Власти Челябинской области не будут дополнительно агитировать жителей региона о вступлении в именные батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал». Об этом заявила на брифинге 10 октября первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. «В связи с тем, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, мы больше не инициируем увеличение численности этих двух добровольческих батальонов. Но, если у кого-то есть желание присоединиться к ним — никаких ограничений не существует. Все решается через военкоматы», — пояснила Гехт. На сегодня численность обоих батальонов составляет порядка 200 человек. Это почти в 2,5 раза меньше, чем изначально запланированная. Часть добровольцев уже находятся в зоне СВО. Именные батальоны региона формировались в Челябинске и отправлялись на обучение в Нижегородскую область. Ранее предполагалось, что комплектование подразделений носит постоянный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...