В Курганской области резко сократилось число безработных

Уровень безработицы в Курганской области достиг исторического минимума

14 октября 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Снижению безработицы поспособствовали создание новых рабочих мест, бесплатное переобучение и финансовая поддержка властей региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Курганской области зафиксирован исторический минимум уровня безработицы. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона. «Уровень безработицы в Курганской области — 0,9%. Это исторически один из самых низких уровней регистрируемой безработицы за многие годы», — написано в правительственном telegram-канале. Согласно данным главного управления по труду и занятости населения региона, с начала года были трудоустроены свыше 11 тысячи человек. Сейчас в службе занятости числятся порядка 7,5 тысяч вакансий. О низком уровне безработицы на территории губернатор Шумков заявлял в конце мая, об этом URA.RU писало ранее. Тогда глава региона поручил правительству детально проработать программу по переобучению кадров и корректировке образовательных программ для жителей области. По данным на конец июня, в Курганской области уровень безработицы составлял 1,3%. В Росстате отмечали, что аналогичный показатель по итогам трех месяцев 2021 года (сентябрь—ноябрь) составлял 7,4%.

На территории Курганской области зафиксирован исторический минимум уровня безработицы. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона. «Уровень безработицы в Курганской области — 0,9%. Это исторически один из самых низких уровней регистрируемой безработицы за многие годы», — написано в правительственном telegram-канале. Согласно данным главного управления по труду и занятости населения региона, с начала года были трудоустроены свыше 11 тысячи человек. Сейчас в службе занятости числятся порядка 7,5 тысяч вакансий. О низком уровне безработицы на территории губернатор Шумков заявлял в конце мая, об этом URA.RU писало ранее. Тогда глава региона поручил правительству детально проработать программу по переобучению кадров и корректировке образовательных программ для жителей области. По данным на конец июня, в Курганской области уровень безработицы составлял 1,3%. В Росстате отмечали, что аналогичный показатель по итогам трех месяцев 2021 года (сентябрь—ноябрь) составлял 7,4%.