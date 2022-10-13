В Курганской области резко сократилось число безработных

На территории Курганской области зафиксирован исторический минимум уровня безработицы. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.
«Уровень безработицы в Курганской области — 0,9%. Это исторически один из самых низких уровней регистрируемой безработицы за многие годы», — написано в правительственном telegram-канале.
Согласно данным главного управления по труду и занятости населения региона, с начала года были трудоустроены свыше 11 тысячи человек. Сейчас в службе занятости числятся порядка 7,5 тысяч вакансий.
О низком уровне безработицы на территории губернатор Шумков заявлял в конце мая, об этом URA.RU писало ранее. Тогда глава региона поручил правительству детально проработать программу по переобучению кадров и корректировке образовательных программ для жителей области. По данным на конец июня, в Курганской области уровень безработицы составлял 1,3%. В Росстате отмечали, что аналогичный показатель по итогам трех месяцев 2021 года (сентябрь—ноябрь) составлял 7,4%.
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