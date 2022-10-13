13 октября 2022

В Курганской области резко сократилось число безработных

Уровень безработицы в Курганской области достиг исторического минимума
© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Единой России. Курган, работа, курган, работаем на курганскую область
Снижению безработицы поспособствовали создание новых рабочих мест, бесплатное переобучение и финансовая поддержка властей региона Фото:

На территории Курганской области зафиксирован исторический минимум уровня безработицы. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.

«Уровень безработицы в Курганской области — 0,9%. Это исторически один из самых низких уровней регистрируемой безработицы за многие годы», — написано в правительственном telegram-канале.

Согласно данным главного управления по труду и занятости населения региона, с начала года были трудоустроены свыше 11 тысячи человек. Сейчас в службе занятости числятся порядка 7,5 тысяч вакансий.

О низком уровне безработицы на территории губернатор Шумков заявлял в конце мая, об этом URA.RU писало ранее. Тогда глава региона поручил правительству детально проработать программу по переобучению кадров и корректировке образовательных программ для жителей области. По данным на конец июня, в Курганской области уровень безработицы составлял 1,3%. В Росстате отмечали, что аналогичный показатель по итогам трех месяцев 2021 года (сентябрь—ноябрь) составлял 7,4%.

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На территории Курганской области зафиксирован исторический минимум уровня безработицы. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона. «Уровень безработицы в Курганской области — 0,9%. Это исторически один из самых низких уровней регистрируемой безработицы за многие годы», — написано в правительственном telegram-канале. Согласно данным главного управления по труду и занятости населения региона, с начала года были трудоустроены свыше 11 тысячи человек. Сейчас в службе занятости числятся порядка 7,5 тысяч вакансий. О низком уровне безработицы на территории губернатор Шумков заявлял в конце мая, об этом URA.RU писало ранее. Тогда глава региона поручил правительству детально проработать программу по переобучению кадров и корректировке образовательных программ для жителей области. По данным на конец июня, в Курганской области уровень безработицы составлял 1,3%. В Росстате отмечали, что аналогичный показатель по итогам трех месяцев 2021 года (сентябрь—ноябрь) составлял 7,4%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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