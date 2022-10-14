Лавров: страны СНГ приняли новый состав России

15 октября 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Лавров доложил о принятии стран СНГ нового состава России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Страны СНГ приняли тот факт, что к России присоединились новые регионы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для Первого канала. «Информировали всех партнеров еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов. Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — сообщил Лавров. Интервью с ним выложено на официальном сайте МИД РФ. Он также подчеркнул, что «неучастие Украины в СНГ (хоть формально она не вышла) — это проблема Киева». «Мы уже давно сделали выводы, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина же заинтересована в подрыве всех связей, существующих на пространстве СНГ. Исходим из этого», — заключил Лавров. Ранее Лавров говорил о том, что Запад намерен раздробить постсоветское пространство, поссорив народы его стран между собой. По его мнению, от вмешательств Соединенных Штатов Америки не застраховано ни одного государство СНГ.

Страны СНГ приняли тот факт, что к России присоединились новые регионы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для Первого канала. «Информировали всех партнеров еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов. Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — сообщил Лавров. Интервью с ним выложено на официальном сайте МИД РФ. Он также подчеркнул, что «неучастие Украины в СНГ (хоть формально она не вышла) — это проблема Киева». «Мы уже давно сделали выводы, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина же заинтересована в подрыве всех связей, существующих на пространстве СНГ. Исходим из этого», — заключил Лавров. Ранее Лавров говорил о том, что Запад намерен раздробить постсоветское пространство, поссорив народы его стран между собой. По его мнению, от вмешательств Соединенных Штатов Америки не застраховано ни одного государство СНГ.