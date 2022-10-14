14 октября 2022

Лавров: страны СНГ приняли новый состав России

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, лавров сергей
Лавров доложил о принятии стран СНГ нового состава России Фото:
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Страны СНГ приняли тот факт, что к России присоединились новые регионы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для Первого канала.

«Информировали всех партнеров еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов. Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — сообщил Лавров. Интервью с ним выложено на официальном сайте МИД РФ.

Он также подчеркнул, что «неучастие Украины в СНГ (хоть формально она не вышла) — это проблема Киева». «Мы уже давно сделали выводы, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина же заинтересована в подрыве всех связей, существующих на пространстве СНГ. Исходим из этого», — заключил Лавров.

Ранее Лавров говорил о том, что Запад намерен раздробить постсоветское пространство, поссорив народы его стран между собой. По его мнению, от вмешательств Соединенных Штатов Америки не застраховано ни одного государство СНГ.

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Страны СНГ приняли тот факт, что к России присоединились новые регионы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для Первого канала. «Информировали всех партнеров еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов. Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — сообщил Лавров. Интервью с ним выложено на официальном сайте МИД РФ. Он также подчеркнул, что «неучастие Украины в СНГ (хоть формально она не вышла) — это проблема Киева». «Мы уже давно сделали выводы, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина же заинтересована в подрыве всех связей, существующих на пространстве СНГ. Исходим из этого», — заключил Лавров. Ранее Лавров говорил о том, что Запад намерен раздробить постсоветское пространство, поссорив народы его стран между собой. По его мнению, от вмешательств Соединенных Штатов Америки не застраховано ни одного государство СНГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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