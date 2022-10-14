14 октября 2022
13 октября 2022

Глава ДНР поблагодарил ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление городской больницы в Волновахе. Об этом сообщается на его официальном telegram-канале.

«Волноваха оживает. И большая заслуга в этом региона-шефа — Ямало-Ненецкого автономного округа. Передаю огромную благодарность от жителей города», — говорит глава ДНР.

Денис Пушилин уточняет, что уже готова клиническая диагностическая лаборатория. В ней сразу же начали принимать пациентов. Врачи медучреждения счастливы, что на их глазах обновляются корпуса.

Ранее URA.RU рассказывало, что силами ЯНАО восстановлен один из семи корпусов железнодорожной больницы в Волновахе. В учреждении полностью заменили внутренние и наружные инженерные системы. Здание обрело новые яркие фасады, окна, двери и внутреннюю отделку.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление городской больницы в Волновахе. Об этом сообщается на его официальном telegram-канале. «Волноваха оживает. И большая заслуга в этом региона-шефа — Ямало-Ненецкого автономного округа. Передаю огромную благодарность от жителей города», — говорит глава ДНР. Денис Пушилин уточняет, что уже готова клиническая диагностическая лаборатория. В ней сразу же начали принимать пациентов. Врачи медучреждения счастливы, что на их глазах обновляются корпуса. Ранее URA.RU рассказывало, что силами ЯНАО восстановлен один из семи корпусов железнодорожной больницы в Волновахе. В учреждении полностью заменили внутренние и наружные инженерные системы. Здание обрело новые яркие фасады, окна, двери и внутреннюю отделку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...