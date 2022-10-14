Глава ДНР поблагодарил ЯНАО

Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Врио главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил ЯНАО за восстановление городской больницы в Волновахе. Об этом сообщается на его официальном telegram-канале.

«Волноваха оживает. И большая заслуга в этом региона-шефа — Ямало-Ненецкого автономного округа. Передаю огромную благодарность от жителей города», — говорит глава ДНР.

Денис Пушилин уточняет, что уже готова клиническая диагностическая лаборатория. В ней сразу же начали принимать пациентов. Врачи медучреждения счастливы, что на их глазах обновляются корпуса.

Ранее URA.RU рассказывало, что силами ЯНАО восстановлен один из семи корпусов железнодорожной больницы в Волновахе. В учреждении полностью заменили внутренние и наружные инженерные системы. Здание обрело новые яркие фасады, окна, двери и внутреннюю отделку.