Силами ЯНАО восстановлен корпус больницы в Волновахе

Строители-ямальцы восстановили корпус больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Строители-ямальцы полностью восстановили один из семи корпусов железнодорожной больницы в Волновахе (ДНР). Еще недавно прием больных осуществлялся в палатках, а люди вынужденно ждали на улице.

«В учреждении полностью заменили внутренние и наружные инженерные системы — отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, вентиляции. Здание обрело новые яркие фасады, окна, двери и внутреннюю отделку. На территории частично продолжается благоустройство и полное восстановление остальных корпусов больницы», — сообщает официальный портал правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о восстановлении важного социального объекта — общежития для врачей и нужных городу специалистов. Благодаря высоким темпам и качеству строительства, федеральные власти высоко оценили работу ямальцев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции, цель которой избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ. Специалисты из ЯНАО восстанавливают в Волновахе объекты, пострадавшие от действий националистов.