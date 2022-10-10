10 октября 2022

Силами ЯНАО восстановлен корпус больницы в Волновахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство школы в Заозерном. Курган, строительная площадка, строительство школы, стройка, заозерный, рабочие в спецовках
Строители-ямальцы восстановили корпус больницы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Строители-ямальцы полностью восстановили один из семи корпусов железнодорожной больницы в Волновахе (ДНР). Еще недавно прием больных осуществлялся в палатках, а люди вынужденно ждали на улице.

«В учреждении полностью заменили внутренние и наружные инженерные системы — отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, вентиляции. Здание обрело новые яркие фасады, окна, двери и внутреннюю отделку. На территории частично продолжается благоустройство и полное восстановление остальных корпусов больницы», — сообщает официальный портал правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о восстановлении важного социального объекта — общежития для врачей и нужных городу специалистов. Благодаря высоким темпам и качеству строительства, федеральные власти высоко оценили работу ямальцев.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции, цель которой избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ. Специалисты из ЯНАО восстанавливают в Волновахе объекты, пострадавшие от действий националистов.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Строители-ямальцы полностью восстановили один из семи корпусов железнодорожной больницы в Волновахе (ДНР). Еще недавно прием больных осуществлялся в палатках, а люди вынужденно ждали на улице. «В учреждении полностью заменили внутренние и наружные инженерные системы — отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, вентиляции. Здание обрело новые яркие фасады, окна, двери и внутреннюю отделку. На территории частично продолжается благоустройство и полное восстановление остальных корпусов больницы», — сообщает официальный портал правительства ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о восстановлении важного социального объекта — общежития для врачей и нужных городу специалистов. Благодаря высоким темпам и качеству строительства, федеральные власти высоко оценили работу ямальцев. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции, цель которой избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны нацбатов и ВСУ. Специалисты из ЯНАО восстанавливают в Волновахе объекты, пострадавшие от действий националистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...