На Урале запустят сразу три агропроекта, один из них — ответ на санкции

Агроинвестор Алексей Бобров запустит на Урале три агропроекта, один из них — ответ санкциям

14 октября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Совещание по вопросам развития сельского хозяйства на Урале провел агроинвестор Алексей Бобров Фото: Любовь Кабалинова В Уральском федеральном округе появятся сразу три новых агропроекта. Один из них особенно актуален в связи с санкциями со стороны Запада. Об этом шла речь на межрегиональном совещании по вопросам развития сельского хозяйства на Урале с участием агроинвестора Алексея Боброва. Бизнесмен уверен, что за сельским хозяйством и биотехнологиями будущее. «Наша задача, чтобы наши предприятия, то, чем мы занимаемся, были на уровне авиационных и космических технологий», — сказал Алексей Бобров в ходе совещания, которое прошло в селе Сажино Свердловской области. Он контролирует один из крупнейших агрохолдингов на Урале, в который входят предприятия в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, на Ямале. Дополнительно в 2023 году планируется открытие молочно-товарной фермы на 400 голов в селе Мальцево Курганской области. А год спустя ООО «Агро-клевер» планирует запустить в Зауралье цех по производству круп, который станет развитием «Шадринского элеватора», запущенного в 2020 году после реконструкции. На базе открытой в 2021 году фермы «Ударник», которую минувшим летом посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, будет построено производство по глубокой переработке молока. Полученные продукты (концентрат и изолят молочного белка, фармакопейная лактоза) из-за санкционного давления сейчас в дефиците, но крайне необходимы. Алексей Бобров за 15 лет уже вложил в сельское хозяйство более 5,4 млрд рублей. В ближайшие три года в планах инвестировать еще минимум 4,6 млрд рублей. Фото: Любовь Кабалинова Фото: Любовь Кабалинова

В Уральском федеральном округе появятся сразу три новых агропроекта. Один из них особенно актуален в связи с санкциями со стороны Запада. Об этом шла речь на межрегиональном совещании по вопросам развития сельского хозяйства на Урале с участием агроинвестора Алексея Боброва. Бизнесмен уверен, что за сельским хозяйством и биотехнологиями будущее. «Наша задача, чтобы наши предприятия, то, чем мы занимаемся, были на уровне авиационных и космических технологий», — сказал Алексей Бобров в ходе совещания, которое прошло в селе Сажино Свердловской области. Он контролирует один из крупнейших агрохолдингов на Урале, в который входят предприятия в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, на Ямале. Дополнительно в 2023 году планируется открытие молочно-товарной фермы на 400 голов в селе Мальцево Курганской области. А год спустя ООО «Агро-клевер» планирует запустить в Зауралье цех по производству круп, который станет развитием «Шадринского элеватора», запущенного в 2020 году после реконструкции. На базе открытой в 2021 году фермы «Ударник», которую минувшим летом посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, будет построено производство по глубокой переработке молока. Полученные продукты (концентрат и изолят молочного белка, фармакопейная лактоза) из-за санкционного давления сейчас в дефиците, но крайне необходимы. Алексей Бобров за 15 лет уже вложил в сельское хозяйство более 5,4 млрд рублей. В ближайшие три года в планах инвестировать еще минимум 4,6 млрд рублей.