Глава Роспотребнадзора: в России обнаружен первый вирус гриппа

В России выявили первый вирус гриппа H3N2, который завезен из Египта

15 октября 2022 в 03:20 Размер текста - 17 +

Первый в этом сезоне вирус гриппа H3N2 выявили в России на прошлой неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU В России обнаружили первый случай заболевания вирусом гриппа типа А (H3N2), случай оказался завозным. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства. «На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — передает пресс-служба Роспотребнадзора слова Поповой. Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева предупредила, что эпидемия гриппа в России начнется в конце ноября — начале декабря. Она заверила, что вакцинация будет эффективным методом профилактики.

В России обнаружили первый случай заболевания вирусом гриппа типа А (H3N2), случай оказался завозным. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства. «На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — передает пресс-служба Роспотребнадзора слова Поповой. Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева предупредила, что эпидемия гриппа в России начнется в конце ноября — начале декабря. Она заверила, что вакцинация будет эффективным методом профилактики.