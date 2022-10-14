14 октября 2022

Глава Роспотребнадзора: в России обнаружен первый вирус гриппа

В России выявили первый вирус гриппа H3N2, который завезен из Египта
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в этом сезоне вирус гриппа H3N2 выявили в России на прошлой неделе Фото:

В России обнаружили первый случай заболевания вирусом гриппа типа А (H3N2), случай оказался завозным. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства.

«На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — передает пресс-служба Роспотребнадзора слова Поповой.

Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева предупредила, что эпидемия гриппа в России начнется в конце ноября — начале декабря. Она заверила, что вакцинация будет эффективным методом профилактики.

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В России обнаружили первый случай заболевания вирусом гриппа типа А (H3N2), случай оказался завозным. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства. «На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — передает пресс-служба Роспотребнадзора слова Поповой. Ранее заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева предупредила, что эпидемия гриппа в России начнется в конце ноября — начале декабря. Она заверила, что вакцинация будет эффективным методом профилактики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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