Болгары возмутились появлением украинских беженцев на крупнейшем курорте страны

15 октября 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Болгар разъярило нашествие украинских беженцев на Солнечный Берег Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели болгарского издания Dir.bg отреагировали на сообщения о прибытии украинских беженцев на Солнечный Берег — крупнейший морской курорт на востоке страны. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье. Комментаторов возмутило потребительское отношение украинцев к стране. «В Болгарию въехало 20 автобусов, они направляются на Солнечный берег. Они едут из Запорожской области, из Киева. Похоже, эта вторая волна будет даже больше, чем первая», — сказано в статье. В ответ на это читатели издания выразили возмущение из-за праздного образа жизни беженцев. «Болгарам, пострадавшим от наводнения, разово выплатили 300 левов, а этим платят по 40 левов в день, они сидят на море и не работают!» — написал Виктор. Его поддержал другой пользователь, по мнению которого украинцы «просто лежат и бока отращивают». «А чего это на Черноморье? Скоро на зимних курортах начнется сезон, они и так все лето на море провели, надо им пейзаж сменить», — сыронизировал еще один участник дискуссии. Ранее издание «Европейская правда», ссылаясь на данные исследований EWL Group, писало, что половина беженцев не хочет работать в Европе и возвращаться домой. При этом большая часть украинцев мигрировали в Польшу, Румынию и Чехию. Массовые отъезды начались после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Однако многие страны Запада оказались не готовы к такому огромному потоку беженцев. В частности, Польша перестала платить украинцам пособия, что вынуждает их возвращаться домой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели болгарского издания Dir.bg отреагировали на сообщения о прибытии украинских беженцев на Солнечный Берег — крупнейший морской курорт на востоке страны. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье. Комментаторов возмутило потребительское отношение украинцев к стране. «В Болгарию въехало 20 автобусов, они направляются на Солнечный берег. Они едут из Запорожской области, из Киева. Похоже, эта вторая волна будет даже больше, чем первая», — сказано в статье. В ответ на это читатели издания выразили возмущение из-за праздного образа жизни беженцев. «Болгарам, пострадавшим от наводнения, разово выплатили 300 левов, а этим платят по 40 левов в день, они сидят на море и не работают!» — написал Виктор. Его поддержал другой пользователь, по мнению которого украинцы «просто лежат и бока отращивают». «А чего это на Черноморье? Скоро на зимних курортах начнется сезон, они и так все лето на море провели, надо им пейзаж сменить», — сыронизировал еще один участник дискуссии. Ранее издание «Европейская правда», ссылаясь на данные исследований EWL Group, писало, что половина беженцев не хочет работать в Европе и возвращаться домой. При этом большая часть украинцев мигрировали в Польшу, Румынию и Чехию. Массовые отъезды начались после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Однако многие страны Запада оказались не готовы к такому огромному потоку беженцев. В частности, Польша перестала платить украинцам пособия, что вынуждает их возвращаться домой.