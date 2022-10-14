14 октября 2022

Евродепутат: Запад стремится затянуть спецоперацию на Украине на долгие годы

Депутат ЕП Мариани: союзники Франции хотят затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы ослабить Европу
© Служба новостей «URA.RU»
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Мариани: союзники Франции мечтают затянуть конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны стремятся затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы таким образом ослабить Европу. Об этом доложил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

«О чем мечтают некоторые наши заокеанские союзники? Чтобы эта спецоперация длилась два-три года, поскольку в конечном счете ослабит Европу. Европа заплатит огромную цену, которая, по моему мнению, будет гораздо выше, чем при COVID-19», — предупредил политик в эфире BFMTV.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключать с Россией мир. Напротив, по словам депутата, глава Украины стремится втянуть Запад в конфликт с РФ, надеясь тем самым выйти из него победителем. Кроме того, Мариани напомнил о том, что украинские боевики на протяжении восьми лет убивают население на востоке страны и бомбят Донецк.

Ранее генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков рассказал, что Зеленский придумал, как напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией. По его словам, для этого Киев планирует использовать Белоруссию.

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Западные страны стремятся затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы таким образом ослабить Европу. Об этом доложил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани. «О чем мечтают некоторые наши заокеанские союзники? Чтобы эта спецоперация длилась два-три года, поскольку в конечном счете ослабит Европу. Европа заплатит огромную цену, которая, по моему мнению, будет гораздо выше, чем при COVID-19», — предупредил политик в эфире BFMTV. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключать с Россией мир. Напротив, по словам депутата, глава Украины стремится втянуть Запад в конфликт с РФ, надеясь тем самым выйти из него победителем. Кроме того, Мариани напомнил о том, что украинские боевики на протяжении восьми лет убивают население на востоке страны и бомбят Донецк. Ранее генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков рассказал, что Зеленский придумал, как напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией. По его словам, для этого Киев планирует использовать Белоруссию.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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