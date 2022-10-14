Евродепутат: Запад стремится затянуть спецоперацию на Украине на долгие годы

Депутат ЕП Мариани: союзники Франции хотят затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы ослабить Европу

15 октября 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Мариани: союзники Франции мечтают затянуть конфликт на Украине Фото: Петр Кассин, «Коммерсант» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны стремятся затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы таким образом ослабить Европу. Об этом доложил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани. «О чем мечтают некоторые наши заокеанские союзники? Чтобы эта спецоперация длилась два-три года, поскольку в конечном счете ослабит Европу. Европа заплатит огромную цену, которая, по моему мнению, будет гораздо выше, чем при COVID-19», — предупредил политик в эфире BFMTV. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключать с Россией мир. Напротив, по словам депутата, глава Украины стремится втянуть Запад в конфликт с РФ, надеясь тем самым выйти из него победителем. Кроме того, Мариани напомнил о том, что украинские боевики на протяжении восьми лет убивают население на востоке страны и бомбят Донецк. Ранее генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков рассказал, что Зеленский придумал, как напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией. По его словам, для этого Киев планирует использовать Белоруссию.

Западные страны стремятся затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы таким образом ослабить Европу. Об этом доложил депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани. «О чем мечтают некоторые наши заокеанские союзники? Чтобы эта спецоперация длилась два-три года, поскольку в конечном счете ослабит Европу. Европа заплатит огромную цену, которая, по моему мнению, будет гораздо выше, чем при COVID-19», — предупредил политик в эфире BFMTV. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заключать с Россией мир. Напротив, по словам депутата, глава Украины стремится втянуть Запад в конфликт с РФ, надеясь тем самым выйти из него победителем. Кроме того, Мариани напомнил о том, что украинские боевики на протяжении восьми лет убивают население на востоке страны и бомбят Донецк. Ранее генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков рассказал, что Зеленский придумал, как напрямую втянуть НАТО в конфликт с Россией. По его словам, для этого Киев планирует использовать Белоруссию.