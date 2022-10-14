Мэр Тюмени пожертвовал часть своей зарплаты на помощь мобилизованным

15 октября 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук также призвал коллег внести свой вклад Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюмени Руслан Кухарук передал 100 тысяч рублей из собственных средств на покупку специального оборудования для мобилизованных жителей региона. Такое решение он принял после начала тюменской акции «100 миллионов для Победы». Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». «Я лично принял участие в акции „100 миллионов для Победы“ и направил сто тысяч рублей на счет благотворительного фонда. Также обратился к сотрудникам администрации города с просьбой поучаствовать в акции и перечислить однодневный заработок на счет проекта», — пишет Кухарук на личной странице. Гуманитарная акция была объявлена 27 сентября и подразумевает сбор 100 миллионов рублей для закупки спецоборудования мобилизованных бойцов. На эти деньги предполагается закупить квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры и другие средства. Тюменское отделение «Единой России» как организатор этого проекта попросила принять участие 1000 меценатов, которые могут внести по 100 тысяч рублей. Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что для поддержки бойцов и победы над украинским нацизмом чиновники Тюменской области также приняли участие в акции. Сотрудники администрации Нижнетавдинского района вместе собрали сумму, которая пойдет на закупку оборудования для военных.

Глава Тюмени Руслан Кухарук передал 100 тысяч рублей из собственных средств на покупку специального оборудования для мобилизованных жителей региона. Такое решение он принял после начала тюменской акции «100 миллионов для Победы». Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». «Я лично принял участие в акции „100 миллионов для Победы“ и направил сто тысяч рублей на счет благотворительного фонда. Также обратился к сотрудникам администрации города с просьбой поучаствовать в акции и перечислить однодневный заработок на счет проекта», — пишет Кухарук на личной странице. Гуманитарная акция была объявлена 27 сентября и подразумевает сбор 100 миллионов рублей для закупки спецоборудования мобилизованных бойцов. На эти деньги предполагается закупить квадрокоптеры, тепловизоры, дальномеры и другие средства. Тюменское отделение «Единой России» как организатор этого проекта попросила принять участие 1000 меценатов, которые могут внести по 100 тысяч рублей. Частичную мобилизацию в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что для поддержки бойцов и победы над украинским нацизмом чиновники Тюменской области также приняли участие в акции. Сотрудники администрации Нижнетавдинского района вместе собрали сумму, которая пойдет на закупку оборудования для военных.