Британцы изменили свою позицию насчет Путина, увидев его заботу о президенте Арабских Эмиратов

Читатели Daily Mail переложили вину за энергетические проблемы с Европой с Путина на Байдена

Читатели Daily Mail переложили вину за энергетические проблемы Европы с Путина на Байдена Фото: Regnum

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Британская газета Daily Mail опубликовала видео, где президент РФ Владимир Путин накинул пальто на плечи своему коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. После этого читатели СМИ начали писать комментарии о том, что в энергетических проблемах виноват не глава РФ, а лидер США Джо Байден.

«Путин никого не замораживает. Наши (европейские — прим. ред. URA.RU) делают это. Мы наложили санкции на русских, почему они не могут наложить санкции на нас?» — вопросил JensonPB. Другой комментатор по имени Bonmatin подчеркнул, что «Запад замораживает себя своими глупыми выборами». Он призвал не винить во всем Путина. «Теперь саудовцы объединяют усилия с Россией и Китаем. Хорошая работа, Джо (Байден — прим. ред. URA.RU). Вы нас сломите своими слабоумием», — усмехнулся snozzberry.

Также другой читатель статьи назвал президента США «национальной катастрофой». Комментатор Romboid резюмировал: «Он (Путин — прим. ред. URA.RU) не пытается заморозить Европу. Европа заморозила сама себя».

Ранее обозреватель Зоран Метер в статье для Geopolitika.news писал о том, что страны Евросоюза погрузились в невиданный прежде энергетический кризис с непредсказуемыми последствиями для экономики, социальной сферы и безопасности. Он подчеркнул, что разум у европейских политиков иссяк.